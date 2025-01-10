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طرح فيلم "سنووايت" بالسينمات منتصف يناير الجاري - أخبار كلمتك

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طرح فيلم "سنووايت" بالسينمات منتصف يناير الجاري - أخبار كلمتك

طرح فيلم "سنووايت" بالسينمات منتصف يناير الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 06:20 مساءً -  فيلم سنووايت ، كشفت الشركة المنتجة لفيلم "سنووايت" الحائز على جائزة اليسر لأفضل ممثلة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن موعد عرضه في دور العرض السينمائية المصرية.

 

فيلم سنووايت

وحددت الشركة موعد عرض فيلم "سنووايت" في دور العرض المصرية بدءًا من يوم 15 يناير الجاري، على أن يكون العرض الخاص للفيلم يوم 13 يناير في  إحدى السينمات بمدينة الشيخ زايد بحضور صناع الفيلم.

أبطال فيلم سنووايت

فيلم "سنووايت" للمخرجة تغريد أبو الحسن  لاقى استحسان الجمهور والنقاد بعد عرضه الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم يضم مجموعة من أبرز النجوم المصريين من بينهم  محمد ممدوح، وكريم فهمي، ومحمد جمعة، وخالد سرحان.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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