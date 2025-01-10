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لقور يفجر مفاجأة بشأن الغارات على اليمن (كشف خطير) - أخبار كلمتك

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لقور يفجر مفاجأة بشأن الغارات على اليمن (كشف خطير) - أخبار كلمتك

لقور يفجر مفاجأة بشأن الغارات على اليمن (كشف خطير) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 06:17 مساءً - كلمتك/خاص

صرّح الباحث والمحلل السياسي د. حسين لقور أن الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو الأمريكي والإسرائيلي اليوم فوق سماء صنعاء وعمران والحديدة، ليست سوى تدريب عسكري مشترك يهدف إلى تحسين التنسيق واختيار الأهداف في حال تنفيذ هجوم مزدوج مستقبلي على إيران.

وأشار لقور إلى أن هذه الغارات تأتي ضمن خطة تدريبات عملياتية لاختبار كيفية إدارة الهجوم بشكل مشترك بين القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، مؤكداً أن الحوثيين لا يزالون يقدمون خدمات تخدم أجندة الأطراف الدولية، مما يعني أن المواجهة الحقيقية معهم لم تبدأ بعد.

وأضاف أن هذه العمليات تبرز بوضوح التحركات العسكرية الدولية في المنطقة، في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران، مشيراً إلى أن اليمن أصبح ساحة لتحركات عسكرية تتجاوز الصراع المحلي لتصب في إطار الاستعدادات الاستراتيجية لمواجهات إقليمية أكبر.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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