قيادي بالانتقالي يتحدث عن كهرباء عدن ويؤكد: هي لعنة يعقوب - أخبار كلمتك

وصف عضو المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة مشكلة كهرباء عدن بـ"لعنة يعقوب"، مشيرًا إلى وجود تفاصيل طويلة ومعقدة يعلمها المسؤولون عن ملف الكهرباء في المدينة.

وأوضح شطارة أن هناك عرضًا قدمته شركة أجنبية، يمثلها شخص يدعى يعقوب، تضمّن حلولًا شاملة لأزمة الكهرباء، منها تقديم ضمان مالي لبناء محطة بنظام BOT (البناء والتشغيل ونقل الملكية)، وتوفير وحدة معالجة للغاز لتشغيل محطة الرئيس.

وأضاف أن العرض كان يشمل أيضًا توفير سفينة طاقة متكاملة لتغطية احتياجات الكهرباء في عدن، إلا أن قوى الفساد وقفت ضد هذا العرض ورفضته، مما ساهم في استمرار الأزمة وتفاقمها.

وأشار شطارة إلى أن يعقوب، الذي وصفه بالمطلع على تفاصيل هذه القضية، قد يكشف يومًا ما القصة الكاملة حول العروض المقدمة وكيف تم رفضها بسبب الفساد المستشري، مطالبًا بضرورة فتح تحقيق شفاف لإنهاء معاناة سكان عدن وإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء المستمرة.