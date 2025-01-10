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قيادي بالانتقالي يتحدث عن كهرباء عدن ويؤكد: هي لعنة يعقوب - أخبار كلمتك

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قيادي بالانتقالي يتحدث عن كهرباء عدن ويؤكد: هي لعنة يعقوب - أخبار كلمتك

قيادي بالانتقالي يتحدث عن كهرباء عدن ويؤكد: هي لعنة يعقوب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 07:02 مساءً - كلمتك/خاص

وصف عضو المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة مشكلة كهرباء عدن بـ"لعنة يعقوب"، مشيرًا إلى وجود تفاصيل طويلة ومعقدة يعلمها المسؤولون عن ملف الكهرباء في المدينة.

وأوضح شطارة أن هناك عرضًا قدمته شركة أجنبية، يمثلها شخص يدعى يعقوب، تضمّن حلولًا شاملة لأزمة الكهرباء، منها تقديم ضمان مالي لبناء محطة بنظام BOT (البناء والتشغيل ونقل الملكية)، وتوفير وحدة معالجة للغاز لتشغيل محطة الرئيس.

وأضاف أن العرض كان يشمل أيضًا توفير سفينة طاقة متكاملة لتغطية احتياجات الكهرباء في عدن، إلا أن قوى الفساد وقفت ضد هذا العرض ورفضته، مما ساهم في استمرار الأزمة وتفاقمها.

وأشار شطارة إلى أن يعقوب، الذي وصفه بالمطلع على تفاصيل هذه القضية، قد يكشف يومًا ما القصة الكاملة حول العروض المقدمة وكيف تم رفضها بسبب الفساد المستشري، مطالبًا بضرورة فتح تحقيق شفاف لإنهاء معاناة سكان عدن وإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء المستمرة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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