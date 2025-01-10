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الرياضة - 11:01 - خلي بالك.. نصائح مهمة لقيادة السيارة أثناء المطر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:01 - خلي بالك.. نصائح مهمة لقيادة السيارة أثناء المطر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:01 - خلي بالك.. نصائح مهمة لقيادة السيارة أثناء المطر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 11:01 صباحاً - تشكل الأمطار خطراً يهدد السائقين وقائدي المركبات، وتعد أحد مسببات حوادث الطريق، ومع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الآونة وانخفاض معدلات درجات الحرارة، يزداد البحث عن النصائح للقيادة أثناء المطر.

وفي هذا الصدد، تستعرض كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص نصائح للسائقين لقيادة السيارة أثناء المطر، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا .

نصائح للسائقين لقيادة السيارة أثناء المطر

- ترك مسافة الأمان بين سيارتك وسيارات الآخرين.

- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

- السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

نصائح لقيادة السيارة في الشتاء
نصائح لقيادة السيارة في الشتاء

- تجنب السير عكس الاتجاه منعًا لوقوع الحوادث.

- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

- يجب استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

- في حال وجود أعطال أو حوادث يُرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

نصائح لقيادة السيارة في الشتاء
نصائح لقيادة السيارة في الشتاء

- في حال اضطر الأمر الخروج أثناء سقوط الأمطار يجب التحكم في عجلة قيادة السيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا.

- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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