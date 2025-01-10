مانويل نوير يعود لبايرن ميونخ أمام جلادباخ - أخبار كلمتك

مانويل نوير يعود لبايرن ميونخ أمام جلادباخ - أخبار كلمتك

تفاصيل تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تفاصيل تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

10 رسائل ونصائح من السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية - أخبار كلمتك

10 رسائل ونصائح من السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية - أخبار كلمتك

تويوتا كورولا تتصدر مبيعات الفئة C المدمجة في السوق المصرية لعام 2024 - أخبار كلمتك

تويوتا كورولا تتصدر مبيعات الفئة C المدمجة في السوق المصرية لعام 2024 - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن عن ضربات غير مسبوقة تحت الارض وتكشف عن هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن عن ضربات غير مسبوقة تحت الارض وتكشف عن هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ٢٠ غارة على صنعاء وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ٢٠ غارة على صنعاء وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اول تعليق لرئيس الحوثيين ويؤكد بانهم تعرضوا لضربة ثلاثية - أخبار كلمتك

عاجل:اول تعليق لرئيس الحوثيين ويؤكد بانهم تعرضوا لضربة ثلاثية - أخبار كلمتك

بيت الشعر العربي يحتفي بـ محمد فريد أبو سعدة بأمسية أدبية - أخبار كلمتك

بيت الشعر العربي يحتفي بـ محمد فريد أبو سعدة بأمسية أدبية - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية يحيي الذكرى الـ50 لرحيل فريد الأطرش بقصر الأمير بشتاك - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية يحيي الذكرى الـ50 لرحيل فريد الأطرش بقصر الأمير بشتاك - أخبار كلمتك

غارات تستهدف محطة حزيز للكهرباء في صنعاء - أخبار كلمتك

غارات تستهدف محطة حزيز للكهرباء في صنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:16 - ارتفاع قتلى حرائق الغابات في لوس أنجلوس إلى 10 أشخاص - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:16 - ارتفاع قتلى حرائق الغابات في لوس أنجلوس إلى 10 أشخاص - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - ارتفاع قتلى حرائق الغابات في لوس أنجلوس إلى 10 أشخاص - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 09:16 صباحاً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بارتفاع قتلى حرائق الغابات في لوس أنجلوس إلى 10 قتلى، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

حرائق لوس أنجلوس

وأتت الحرائق الهائلة في مدينة لوس أنجلوس على أكثر من 10 آلاف مبنى والعديد من المنازل والمركبات، وتسبّبت في إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.

ووفقا للسلطات المحلية، بقي الحريقان الرئيسيان المستعران في المدينة خارجين عن السيطرة حتى أمس، فيما تمت السيطرة في هوليوود على الحريق في التلال، وتم رفع أمر الإخلاء.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اجتماع عُقد أمس في البيت الأبيض مع المسؤولين المعنيين بإدارة هذه الحرائق العنيفة، إن الحرائق التي تجتاح منطقة لوس أنجلوس الكبرى حاليا هي الأكثر دمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا، مضيفا أنه تم إجلاء 360 ألف شخص حتى الآن.

اقرأ أيضاً
وزير الاتصالات اللبناني بعد انتخاب الرئيس: أشكر مصر واللجنة الخماسية

استمر ساعتين.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 10 منازل في منشية ناصر

بايدن عن انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان: القائد المناسب لهذه المرحلة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رحيله مكسب، نجم تشيلسي ينصح ليفربول بالتخلص من محمد صلاح - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق