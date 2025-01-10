الرياضة - 09:16 - ارتفاع قتلى حرائق الغابات في لوس أنجلوس إلى 10 أشخاص - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 09:16 صباحاً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بارتفاع قتلى حرائق الغابات في لوس أنجلوس إلى 10 قتلى، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

حرائق لوس أنجلوس

وأتت الحرائق الهائلة في مدينة لوس أنجلوس على أكثر من 10 آلاف مبنى والعديد من المنازل والمركبات، وتسبّبت في إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.

ووفقا للسلطات المحلية، بقي الحريقان الرئيسيان المستعران في المدينة خارجين عن السيطرة حتى أمس، فيما تمت السيطرة في هوليوود على الحريق في التلال، وتم رفع أمر الإخلاء.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اجتماع عُقد أمس في البيت الأبيض مع المسؤولين المعنيين بإدارة هذه الحرائق العنيفة، إن الحرائق التي تجتاح منطقة لوس أنجلوس الكبرى حاليا هي الأكثر دمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا، مضيفا أنه تم إجلاء 360 ألف شخص حتى الآن.