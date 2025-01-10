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رسوم التحويل الدولية في بنك مصر - أخبار كلمتك

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رسوم التحويل الدولية في بنك مصر - أخبار كلمتك

رسوم التحويل الدولية في بنك مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 01:09 مساءً - حددت إدارة بنك مصر رسوم التحويلات النقدية  الدولية بنسبة 3 في الألف أي ما يعادل كحد أدنى 40 دولارا، وكحد أقصى 200 دولار أمريكي.

يتيح بنك مصر لعملائه خدمات متنوعة منها إمكانية إجراء تحويلات نقدية من بنك مصر إلى أي بنك يقع خارج البلاد.

ويتم ذلك وفق رسوم حددها بنك مصر لخدمة عملائه الراغبين في إجراء تحويلات نقدية لأي بنك خارج البلاد.

يقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه ولعل في مقدمتها خطة متكاملة دعم المصدرين من خلال عدة آليات تمويلية متنوعة تساهم في زيادة الصادرات.

خطة بنك مصر لدعم المصدرين 

وتشمل قائمة الآليات التي وضعها بنك مصر في خطته لهدف خدمة المصدرين ما يلي:

تمويل رأس المال العامل والآلات والمعدات.

تمويل التوسعات الرأسمالية للشركات وتمويل شراء المواد الخام وقطع الغيار.

تمويل عمليات الاستيراد (اعتمادات - مستندات تحصيل)، مع التحوط لمخاطر التغيرات في أسعار الصرف (hedging).

تحصيل مستندات التصدير وكافة الخدمات المصرفية.

إمكانية الاقتراض بضمان عقود التصدير.

دعم مشاركة المصدرين بالمعارض الدولية من خلال تغطية مصروفات الشحن والسفر والإقامة.

عقد ورش عمل مجانية لأعضاء المجالس التصديرية لشرح عمليات التجارة الدولية ومستندات الشحن والمستندات المطلوبة لفتح اعتمادات التصدير والتدريب على إعداد الميزانيات والموازنات والمستندات المطلوبة للحصول على تسهيلات.

يمكن الحصول على كافة الخدمات لدعم المصدرين المصريين من خلال أى فرع من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة الى فروع البنك في الإمارات، لبنان، فرنسا، وألمانيا، ومكاتب التمثيل في كل من الصين، روسيا، كوريا الجنوبية، وإيطاليا.

أسعار مميزه للعمولات على تحصيل مستندات التصدير وكافة الخدمات المصرفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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