قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: 20 طائرة شاركت بالهجوم على #اليمن وألقت 50 قنبلة ونفذت عملية تزود بالوقود في الجو
وشن الطيران غارات مكثفة على صنعاء والحديدة
عاجل:اسرائيل تعلن تفجير ٥٠ قنبلة في اليمن وحدوث هذا الامر بالجو - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 04:47 مساءً - كلمتك/خاص:
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: 20 طائرة شاركت بالهجوم على #اليمن وألقت 50 قنبلة ونفذت عملية تزود بالوقود في الجو
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: 20 طائرة شاركت بالهجوم على #اليمن وألقت 50 قنبلة ونفذت عملية تزود بالوقود في الجو
0 تعليق