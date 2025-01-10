أكسيوس: الضربات الأمريكية على صنعاء تمت بالتنسيق مع إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 04:40 مساءً - نقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكي، اليوم الجمعة، قوله إن الضربات التي استهدفت اليمن مؤخرا كانت بالتنسيق مع إسرائيل وليست عمليات مشتركة.

هجوم أمريكي بريطاني على اليمن

وقال المسؤول الأمريكي في حديثه مع موقع أكسيوس، إنه كان هناك تنسيق تكتيكي لتجنب الاشتباك لكن كل طرف هاجم أهدافا مختلفة.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، أن غارات استهدفت محطة حزيز للكهرباء في العاصمة صنعاء.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، عن عدوان أمريكي بريطاني استهدف بـ 12 غارة مديرية حرف سفيان شمالي ‎اليمن.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان أمس الخميس: "إن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن، ولم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".

جيش الاحتلال يتصدى لمسيرات حوثية

وتابع جيش الاحتلال في بيانه ‏اعترض سلاح الجو قبل ذلك مسيرة أخرى أطلقت كما يبدو من اليمن، حيث تم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أنه اعترض عشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيرة من اليمن.

الحوثيون يواصلون استهداف إسرائيل

وزعم جيش الاحتلال أن الحوثيين أطلقوا منذ بداية الحرب نحو 40 صاروخا أرض أرض تم اعتراض معظمها التي اقتربت من إسرائيل، وأطلقوا نحو 320 مسيرة نحو إسرائيل تم اعتراض أكثر من 100 منها.

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