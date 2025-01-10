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أكسيوس: الضربات الأمريكية على صنعاء تمت بالتنسيق مع إسرائيل - أخبار كلمتك

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أكسيوس: الضربات الأمريكية على صنعاء تمت بالتنسيق مع إسرائيل - أخبار كلمتك

أكسيوس: الضربات الأمريكية على صنعاء تمت بالتنسيق مع إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 04:40 مساءً -  نقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكي، اليوم الجمعة، قوله إن الضربات التي استهدفت اليمن مؤخرا كانت بالتنسيق مع إسرائيل وليست عمليات مشتركة.

 

هجوم أمريكي بريطاني على اليمن 

 وقال المسؤول الأمريكي في حديثه مع موقع أكسيوس، إنه كان هناك تنسيق تكتيكي لتجنب الاشتباك لكن كل طرف هاجم أهدافا مختلفة.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام تابعة  لجماعة الحوثي، أن غارات استهدفت محطة حزيز للكهرباء في العاصمة صنعاء.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، عن عدوان أمريكي بريطاني استهدف بـ 12 غارة مديرية حرف سفيان شمالي ‎اليمن.

 

وكان جيش الاحتلال  الإسرائيلي قال في بيان أمس الخميس: "إن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن، ولم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".

 

جيش الاحتلال يتصدى لمسيرات حوثية 

 وتابع جيش الاحتلال في بيانه ‏اعترض سلاح الجو قبل ذلك مسيرة أخرى أطلقت كما يبدو من اليمن، حيث تم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أنه اعترض عشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيرة من اليمن.

 

الحوثيون يواصلون استهداف إسرائيل 

 وزعم جيش الاحتلال أن الحوثيين أطلقوا منذ بداية الحرب نحو 40 صاروخا أرض أرض تم اعتراض معظمها التي اقتربت من إسرائيل، وأطلقوا نحو 320 مسيرة نحو إسرائيل تم اعتراض أكثر من 100 منها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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