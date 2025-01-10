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مشاهير العرب - بعد انتقاده لتكريمه.. نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يوجه رسالة قوية لـ طارق الشناوي «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد انتقاده لتكريمه.. نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يوجه رسالة قوية لـ طارق الشناوي «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انتقاده لتكريمه.. نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يوجه رسالة قوية لـ طارق الشناوي «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 07:01 مساءً - وجه الفنان مصطفى كامل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة شديدة اللهجة بصدد حضور الناقد الفني طارق الشناوي للمهرجانات الفنية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما توجه الأخير بانتقاد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو لتكريمه.

وفي هذا السياق، شارك مصطفى كامل، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» عددا من اللقطات المصورة للناقد الفني طارق الشناوي تظهر عدم التزامه بمعايير التواجد في المهرجانات الفنية، معلقا عليها قائلا: «نداء ورجاء إلى كل السادة المسئولين عن تبادل إقامة المهرجانات الفنية المصرية».

طارق الشناوي ومصطفى كامل

كما تابع مصطفى كامل: «خاصة الأخوة الأحباب المحترمين عائلة ساويرس عاشقي الفن والفنون وأصحاب مهرجان الجونة الكبير، في جميع مهرجانات البلدان العربية والأجنبية يكون الحضور مشروطاً بارتداء الملابس الرسمية للرجال، فكيف يُسمح داخل المهرجانات المصرية الكبيرة بتجاوز هذا البروتوكول المُتعارف عليه بهذا الشكل».

وأضاف مصطفى كامل: «طارق الشناوي ناقداً فنياً ويظهر بوسائل الإعلام لينتقد السيناريو والحوار والأغنيات والملابس والديكور وأداء الممثلين والمخرجين، مضيفا رجاءًا مهرجانات مصر الفنية لها قيمتها التي يجب المحافظة عليه، ولابد أن تكون وجهات النظر والردود بدون أي إهانة».

تفاصيل انتقاد طارق الشناوي لـ مصطفى كامل

وكان طارق الشناوي، انتقد تكريم نقيب الموسيقيين مصطفى كامل في احتفالية يوم الثقافة التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية، مشيرا إلى استيائه من هذا التكريم، قائلا: «كان ينبغي لوزير الثقافة الدكتور أحمد هنو أن يتدخل لمنع هذه المهزلة، مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، يرشح مصطفى كامل للتكريم من خلال النقابة التي يرأسها، مصطفى يرشح مصطفى ويهنئ مصطفى ويبارك لمصطفى، أعلم أن النقابات في العالم تتمتع باستقلالية، لكن ما بُني على باطل يظل باطلًا».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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