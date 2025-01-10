الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بقيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بقيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

شاهد، النيران تلتهم قصر ميل جيبسون ضمن حرائق الغابات بأمريكا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شاهد، النيران تلتهم قصر ميل جيبسون ضمن حرائق الغابات بأمريكا - أخبار كلمتك

شاهد، النيران تلتهم قصر ميل جيبسون ضمن حرائق الغابات بأمريكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 07:00 مساءً - احترق القصر الخاص بالفنان العالمي ميل جيبسون في ولاية كاليفورنيا؛ بسبب حرائق الغابات في أمريكا، والتي التهمت عددا كبيرا من منازل النجوم.

والتهمت النيران قصر ميل جيبسون بالكامل ولم يتبقَ شيء منه بحسب الفيديو الذي نشرته عدد من وسائل الإعلام الأمريكية. 

نجوم هوليوود يفقدون منازلهم بسبب حرائق كاليفورنيا

 وخسر عدد من نجوم هوليوود، منازلهم، بسبب حرائق ولاية كاليفورنيا، المستمرة حتى الآن.

 وتسببت النيران، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي، في حريق منازل كلا من الممثل آدم برودي، وليجتون ميستر، ونجمة تلفزيون الواقع والمغنية باريس هيلتون، وبيلي كريستال، وغيرهم.

حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية

 وتواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حرائق ضخمة بسبب موجة رياح، أشعلت النيران في الغابات المستعرة.

 وأودت الحرائق، حتي الأن بحياة 5 أشخاص، فيما دمرت مئات المنازل، وأجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الإخلاء، واستنزفت موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه إلى أقصى حد، في ظل استمرار الرياح القوية التي تعيق جهود الإطفاء منذ  اندلاع الحرائق يوم الثلاثاء الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق