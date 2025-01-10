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الخلود يفوز على الاتفاق بثلاثية في مباراة مثيرة بالدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

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الخلود يفوز على الاتفاق بثلاثية في مباراة مثيرة بالدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

الخلود يفوز على الاتفاق بثلاثية في مباراة مثيرة بالدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 07:20 مساءً - فاز فريق الخلود على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ14 من مباريات الدوري السعودي.

وأحرز هدف الخلود جاكسون موليكا من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

 

وتعادل للاتفاق فينالدوم في الدقيقة 30

 

وأحرز هدف الخلود الثاني ميزياني ماوليدا في الدقيقة 54

بينما أضاف ميزياني الهدف الثالث للخلود في الدقيقة 10+90.

بينما أحرز الهدف الثاني للاتفاق موسى ديمبيلي في الدقيقة 6+90 من ركلة جزاء.

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تشكيل الخلود أمام الاتفاق 

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تشكيل الاتفاق أمام الخلود 

وغاب عن نادي الاتفاق أمام الخلود الثنائي ألفارو ميدران وتوكو ايكامبي.

وأوضح النادي أن أسباب غياب متوسط الميدان الإسباني ألفارو ميدران تعود لتعرضه لشد في عضلة الساق فيما كان غياب المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي نتيجة تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

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ويحتل فريق الاتفاق المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة في المقابل يتواجد  الخلود في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقاط.

ويسعى الاتفاق مواصلة انتصاراته بعد فوزه على الخليج في الجولة الماضية «قبل التوقف بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج الـ 26 التي اختتمت مؤخرا في الكويت.

وأجرى الاتفاق معسكرًا خارجيًّا في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، وخاض فيه مباراةً أمام كلباء، كسبه بهدفٍ دون مقابلٍ.
و خسر الخلود،  من القادسية بثلاثيةٍ نظيفةٍ في الجولة الماضية، والعودة من الدمام بالنقاط الثلاثٍ.


واستعد الخلود أيضًا بمعسكرٍ خارجي في أبو ظبي خلال فترة التوقف، ولعب فيه مواجهتين تجريبيتين أمام العين والجزيرة حيث خسر الأولى 0ـ2، بينما فاز في المباراة الثانية.
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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