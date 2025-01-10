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التموين: صرف السلع المدعمة لحاملي البطاقات التموينية بأسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

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التموين: صرف السلع المدعمة لحاملي البطاقات التموينية بأسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

التموين: صرف السلع المدعمة لحاملي البطاقات التموينية بأسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 07:15 مساءً - قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية إن سوق اليوم الواحد بسوهاج يوفر صرف السلع التموينية المدعمة لحاملي البطاقات التموينية، بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% عن السوق المحلي.

 

وأكد وكيل وزارة التموين بما يخفف العبء عن الأسر ويضمن توفير احتياجاتها الأساسية بأسعار مناسبة. 

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسواق اليوم الواحد تأتي ضمن جهود الوزارة للتوسع في إقامة المنافذ والأسواق المتنقلة والثابتة بالمحافظات المختلفة، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، بما يعزز من استقرار السوق المحلي ويحسن من القدرة الشرائية للأسر المصرية،وأوضح أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع الجهات المختلفة لضمان جودة السلع المعروضة والتزامها بالمواصفات المطلوبة.

 

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن هذه الأسواق تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، حيث تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل، وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات، مؤكدًا استمرار خطة تعميم هذه الأسواق في كافة أنحاء الجمهورية. 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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