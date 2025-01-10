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استشهاد وإصابة 7 أشخاص جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على اليمن - أخبار كلمتك

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استشهاد وإصابة 7 أشخاص جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على اليمن - أخبار كلمتك

استشهاد وإصابة 7 أشخاص جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 07:20 مساءً - أفادت وسائل إعلام تابعة لـجماعة الحوثي، اليوم الجمعة، باستشهاد موظف وإصابة 6 آخرين خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني على ميناء رأس عيسى في الحديدة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكي، اليوم الجمعة، قوله إن الضربات التي استهدفت اليمن مؤخرا كانت بالتنسيق مع إسرائيل وليست عمليات مشتركة.

هجوم أمريكي بريطاني على اليمن 

 وقال المسئول الأمريكي في حديثه مع موقع أكسيوس، إنه كان هناك تنسيق تكتيكي لتجنب الاشتباك لكن كل طرف هاجم أهدافا مختلفة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام تابعة  لجماعة الحوثي، أن غارات استهدفت محطة حزيز للكهرباء في العاصمة صنعاء.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، عن عدوان أمريكي بريطاني استهدف بـ 12 غارة مديرية حرف سفيان شمالي ‎اليمن.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في بيان أمس الخميس: "إن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن، ولم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".

جيش الاحتلال يتصدى لمسيرات حوثية 

 وتابع جيش الاحتلال في بيانه ‏اعترض سلاح الجو قبل ذلك مسيرة أخرى أطلقت كما يبدو من اليمن، حيث تم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أنه اعترض عشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيرة من اليمن.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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