زلزال جديد بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بقيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بقيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

استشهاد مصور صحفي في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
استشهاد مصور صحفي في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط غزة - أخبار كلمتك

استشهاد مصور صحفي في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 07:20 مساءً - استشهد المصور الصحفي سائد نبهان، اليوم الجمعة، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 203 منذ بدء حرب الإبادة على غزة بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي الشهيد سائد صبري نبهان والذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة الغد".

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين".

إدانة الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين

ودعا "الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

كما حمل "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء الوحشية".

وطالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم بإدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة خاصة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق