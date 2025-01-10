الرياضة - 12:06 - أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 12:06 مساءً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة المقبلة، والظواهر الجوية التي ستشهدها مختلف المحافظات.

وخلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أوضحت منار غانم أن المحافظات الساحلية تأثرت بمنخفض جوي، ما أسفر عن هطول أمطار غزيرة على محافظة مطروح، موضحة أن هذا المنخفض سيؤدي إلى سقوط أمطار على المناطق الشمالية من البلاد.

وأضافت أن الأمطار ستكون متوسطة إلى خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى تكوّن سحب تحجب أشعة الشمس، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كما لفتت منار غانم إلى أن الأجواء ستكون شديدة البرودة خلال فترات الليل، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية في الأسبوع المقبل ستكون مستقرة ولن تشهد أي ظواهر جوية مقلقة.

وفيما يتعلق بالشبورة، أشارت غانم إلى أنها ستكون كثيفة بدءًا من يوم الأحد المقبل، مُشددًة على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد، بالإضافة إلى ضرورة الحذر من التواجد بالقرب من أعمدة الإنارة والأشجار، خصوصًا أثناء سقوط الأمطار.