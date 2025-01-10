نجاة الممثل سيباستيان هاريسون من الموت في حرائق كاليفورنيا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 03:55 مساءً - نجا الممثل سيباستيان هاريسون، من الموت المحقق، بأعجوبة، بعدما تم محاصرته من النيران، التي اشتعلت في منزله الذي تبلغ قيمته 2.4 مليون دولار في ماليبو بكاليفورنيا.

تفاصيل نجاة الممثل سيباستيان هاريسون من الموقت

واختبأ الممثل سيباستيان هاريسون 59 عامًا، خلف الصخور، التي كانت خلف منزله، بينما اشتعلت النيران في قصره الذي تبلغ قيمته 2.4 مليون دولار، عندما لم يتمكن من الفرار بسبب مشكلات في سيارته.

وقال هاريسون، في تصريحات لصحيفة تيليجراف الأمريكية: "لقد بقيت، على الرغم من أن الجميع غادروا المنطة، وجاءت الشرطة وقالوا،" إخلاء “، وغادر الجميع، كنت الوحيد هناك.. وشاهدت النيران تلتهم منزلي، كان المشهد كالجحيم”.

وأوضح هاريسون، أنه ساعد في إخلاء منزل والده البالغ من العمر 89 عامًا، وهو أيضًا ممثل سابق، قبل محاولة حماية المنزل الخاص به، والذي تبلغ مساحته 3 أفدنه والذي اشتراه في عام 2010.

وقام هاريسون بسقي سقف المنزل، بخرطوم من الماء، وإزالة أثاثه الخارجي، لكن لم يكن ذلك مفيدًا، وسرعان ما وصل الحريق إلى عتبة منزله، والتهمه بالكامل.

نجوم هوليوود يفقدون منازلهم بسبب حرائق كاليفورنيا

وخسر عدد من نجوم هوليوود، منازلهم، بسبب حرائق ولاية كاليفورنيا، المستمرة حتى الآن.

وتسببت النيران، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي، في حريق منازل كلا من الممثل آدم برودي، وليجتون ميستر، ونجمة تلفزيون الواقع والمغنية باريس هيلتون، وبيلي كريستال، وغيرهم.

حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية

وتواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حرائق ضخمة بسبب موجة رياح، أشعلت النيران في الغابات المستعرة.

وأودت الحرائق، حتي الأن بحياة 5 أشخاص، فيما دمرت مئات المنازل، وأجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الإخلاء، واستنزفت موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه إلى أقصى حد، في ظل استمرار الرياح القوية التي تعيق جهود الإطفاء منذ اندلاع الحرائق يوم الثلاثاء الماضي.

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