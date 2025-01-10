شيخ الأزهر يطمئنُّ على صحة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 07:21 مساءً - أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عصر اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا بأسرة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، سائلا المولى -عز وجل- أن يمنَّ بالشفاء العاجل على العالم الجليل، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يطمئنَ قلوبنا وقلوب أهله وأبنائه وتلامذته عليه.