مشاهير العرب - بعد غياب طويل.. محمد سعد يكشف سر الأكشن فيفيلم «الدشاش» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 08:01 مساءً - نجح فيلم «الدشاش»K من بطولة الفنان محمد سعد، في تحقيق مفاجأة بحجم الإيرادات بدور العرض السينمائية، حيث تجاوزت حاجز الـ 18 مليون في شباك التذاكر بالأسبوع الأول من انطلاقته.

وفي هذا السياق، كشف محمد سعد خلال لقائه مع برنامج «سينماتك» عن سر اختياره لتقديم الأكشن في «الدشاش»، قائلا: إن فكرة الدشاش هو موضوع الجمهور اللي طالبه مني في الشارع المصري، مشيرا إلى أن سر غيابه يرجع إلى انتظاره لعمل جيد، موضحا أنه كان يرى أنه يردي أن يغير من جلده لرغبة الجمهور أن يرى إمكانياته الفنية.

إيرادات فيلم الدشاش لـ محمد سعد

نجح فيلم الدشاش في تحقيق إيرادات بلغت قيمتها لأكثر من 4 مليون جينها في شباك التذاكر أمس الثلاثاء، الأمر الذي يضعه في صدارة إيرادات الأفلام.

قصة فيلم الدشاش

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ولا يخلو الفيلم من التشويق حيث يدور العمل حول الدشاش والذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، يسعى للتحول إلى شخص أفضل.

أبطال فيلم الدشاش

ويضم فيلم الدشاش، عدد كبير من النجوم، أبرزهم، محمد سعد، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي.