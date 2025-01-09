أبرزهم المنشاوي والحصري وعبد الباسط، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 08:00 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس 9 يناير 2025 الموافق 9 رجب، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سور الزخرف/ الدخان/ القدر 30 ق.

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الأنبياء 15 ق.

11:20 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ الخضر أحمد مصطفى وما تيسر من سورة الصافات 15ق.

11:40 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورتى الحشر/ الممتحنة 15ق.

12:07 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد حماد وما تيسر من سورتى الزمر/ غافر 30ق.

13:12: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ الباز عبدالرحمن سلامة وما تيسر من سورة آل عمران 15ق.

13:37 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد فريد السنديونى وما تيسرمن سورة مريم 15ق.

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ محمد داود 5ق الساعة 14.58.



مصحف مجود للشيخ مصطفى إسماعيل من سورة الفتح 29ق.

16:21(قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق.

16:39(قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ إسماعيل الطنطاوى وما تيسر من سورة النساء 15ق.

17:17( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ فتحى العطار وما تيسر من سورة الرعد 30ق.

18:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد هليل وما تيسر من سورتى الجن/ المزمل 30ق.

21:13 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة النساء 29ق.

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة طه 42ق.

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى/ وما تيسر من سورتى التوبة/ يونس 44ق.

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ فتحى الطحان وماتيسرمن سورة يوسف 15ق.

02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمزة مغازى وماتيسرمن سورة النور 15ق.

03:45 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتى الأحقاف/ محمد 43ق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.