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أبرزهم المنشاوي والحصري وعبد الباسط، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 08:00 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس 9 يناير 2025 الموافق 9 رجب، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سور الزخرف/ الدخان/ القدر 30 ق.

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الأنبياء 15 ق.

11:20 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  الخضر أحمد مصطفى  وما تيسر من سورة الصافات  15ق.

11:40 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد  وما تيسر من سورتى الحشر/ الممتحنة  15ق.

12:07 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد حماد  وما تيسر من سورتى الزمر/ غافر 30ق.

13:12: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  الباز عبدالرحمن سلامة وما تيسر من سورة آل عمران 15ق.

13:37 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمد فريد السنديونى وما تيسرمن سورة مريم  15ق.

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/  محمد داود  5ق الساعة 14.58.


مصحف مجود للشيخ مصطفى إسماعيل  من سورة الفتح 29ق.

16:21(قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق. 

16:39(قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ إسماعيل الطنطاوى وما تيسر من سورة النساء 15ق.

17:17( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ فتحى العطار وما تيسر من سورة الرعد 30ق.

18:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد هليل وما تيسر من سورتى الجن/ المزمل  30ق.

21:13 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة النساء  29ق.

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة طه 42ق.

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى/ وما تيسر من سورتى التوبة/ يونس    44ق.

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ فتحى الطحان  وماتيسرمن سورة يوسف  15ق.

02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمزة مغازى وماتيسرمن سورة النور 15ق.

03:45 (بعد منتصف الليل) للشيخ  محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتى الأحقاف/ محمد 43ق.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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