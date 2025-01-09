ريال مدريد يضرب مايوركا 0/3 ويواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

ريال مدريد يضرب مايوركا 0/3 ويواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

بدون راحة، تدريبات مكثفة للمصري البورسعيدي في نيجيريا فور وصوله استعدادا لإنيمبا - أخبار كلمتك

بدون راحة، تدريبات مكثفة للمصري البورسعيدي في نيجيريا فور وصوله استعدادا لإنيمبا - أخبار كلمتك

تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - أنغام تطلق فيديو كليب ألبوم «تيجي نسيب» بعد عرضه في السينما | فيديو - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - أنغام تطلق فيديو كليب ألبوم «تيجي نسيب» بعد عرضه في السينما | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أنغام تطلق فيديو كليب ألبوم «تيجي نسيب» بعد عرضه في السينما | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 07:37 مساءً - أطلقت الفنانة أنغام، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» فيديو كليب «تيجي نسيب»، اليوم الخميس، وذلك عقب احتفالها بانطلاقته داخل إحدى دور العرض السينمائية.

وفي هذا السياق، روجت أنغام عبر حسابها على «إنستجرام» لطرح فيديو كليب «تيجي نسيب»، قائلة: «شوفوا ڤيديو كليب أغنية تيجي نسيب دلوقتي علي يوتيوب من اللينك الموجود في الـ bio».

أنغام تحتفل بإطلاق فيديو كليب «تيجي نسيب»

وفاجأت أنغام، قطاعا كبيرا من محبيها باحتفالها بإطلاق فيديو كليب ألبوم «تيجي نسيب» بعرضه داخل إحدى دور العرض السينمائية، أمس الأربعاء، الأمر الذي استحوذ على مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، حرص النجم أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على إطلاق أنغام لفيديو كليب «تيجي نسيب»، قائلا: «من نجاح لنجاح يا نغومة».

وعلى هامش احتفالية إطلاق ألبوم تيجي نسيب، أعربت أنغام عن سعادتها بموهبة أكرم حسني في التأليف والتلحين: .أحيى فريق عملي وزملائي الكبار سواء الشعراء والملحنين، لأنهم في حياتي هم العنصر الأهم والأكبر، هم السند والمبدعين الحقيقين، الذين يبدأون النجاح ثم يأتى دورى أنا لأكون الصوت الذي يقدم إبداعهم».

أضافت أنغام: «كما أشكر الفريق المهم الذي يكون خلف الكواليس وهم مهندسي الصوت الذين يملكون في يدهم خلاصة العمل قبل أن يخرج إلى النور، وأشكر كذلك الفنان الجميل أكرم حسنى الذى كنت سبباً في أن يتعرف الناس على جانب جديد لديه».

اقرأ أيضاً
«من نجاح لنجاح يا نغومة».. أكرم حسني يهنئ أنغام بعد ألبوم تيجي نسيب | صورة

بشرى لـ أنغام: «صوت المرأة في مصر والوطن العربي»

أنغام تتصدر غلاف بيلبورد في أكتوبر لهذا السبب «صورة»

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

القصة الكاملة لأزمة عمر متولي وأسرة شكري سرحان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق