مشاهير العرب - أنغام تطلق فيديو كليب ألبوم «تيجي نسيب» بعد عرضه في السينما | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 07:37 مساءً - أطلقت الفنانة أنغام، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» فيديو كليب «تيجي نسيب»، اليوم الخميس، وذلك عقب احتفالها بانطلاقته داخل إحدى دور العرض السينمائية.

وفي هذا السياق، روجت أنغام عبر حسابها على «إنستجرام» لطرح فيديو كليب «تيجي نسيب»، قائلة: «شوفوا ڤيديو كليب أغنية تيجي نسيب دلوقتي علي يوتيوب من اللينك الموجود في الـ bio».

أنغام تحتفل بإطلاق فيديو كليب «تيجي نسيب»

وفاجأت أنغام، قطاعا كبيرا من محبيها باحتفالها بإطلاق فيديو كليب ألبوم «تيجي نسيب» بعرضه داخل إحدى دور العرض السينمائية، أمس الأربعاء، الأمر الذي استحوذ على مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، حرص النجم أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على إطلاق أنغام لفيديو كليب «تيجي نسيب»، قائلا: «من نجاح لنجاح يا نغومة».

وعلى هامش احتفالية إطلاق ألبوم تيجي نسيب، أعربت أنغام عن سعادتها بموهبة أكرم حسني في التأليف والتلحين: .أحيى فريق عملي وزملائي الكبار سواء الشعراء والملحنين، لأنهم في حياتي هم العنصر الأهم والأكبر، هم السند والمبدعين الحقيقين، الذين يبدأون النجاح ثم يأتى دورى أنا لأكون الصوت الذي يقدم إبداعهم».

أضافت أنغام: «كما أشكر الفريق المهم الذي يكون خلف الكواليس وهم مهندسي الصوت الذين يملكون في يدهم خلاصة العمل قبل أن يخرج إلى النور، وأشكر كذلك الفنان الجميل أكرم حسنى الذى كنت سبباً في أن يتعرف الناس على جانب جديد لديه».