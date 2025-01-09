مشاهير العرب - الأحد.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 07:37 مساءً - تعقد وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤتمراً صحفياً، الأحد المقبل، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير المقبل.

وذكرت وزارة الثقافة- في بيان، اليوم، الخميس، أن المؤتمر يتضمن الإعلان لأول مرة عن ضيفي شرف المعرض لدورتي 2026 و2027، وإطلاق "مبادرة جديدة" ضمن فعاليات المعرض.

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورة 2025، شخصية المعرض للدورة المقبلة، فوقع الاختيار على اسم المفكر الدكتور أحمد مستجير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.