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مشاهير العرب - بعد زواجها.. مي فاروق تطرح «سلطانة» اليوم | فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد زواجها.. مي فاروق تطرح «سلطانة» اليوم | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد زواجها.. مي فاروق تطرح «سلطانة» اليوم | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 07:37 مساءً - أطلقت الفنانة مي فاروق، أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «سلطانة» عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، اليوم الخميس، وذلك عقب احتفالها بزفافها من الفنان محمد العمروسي في الفترة الأخيرة.

وأغنية سلطانة لـ مي فاروق، من كلمات الشاعر عبد الرحمن محمد، وألحان الملحن مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام.

وتضمنت كلمات أغنية سلطانة لـ مي فاروق الآتي: «يا أكتر حد في الدنيا دي بتمناه، يا حلم أنا عشت طول الوقت بستناه، وجودك جنبي يسعدني، بقالي ضهر يسندني، أخيرا حب بطمن وأنا عايشاه،

خلاص مبقتش قلقانة، معاك حاسه إني إنسانة، يا ونسي ودنيتي وناسي، يامملكتي وحراسي، وأنا وياك بحس بإني سلطانة، خلاص مبقتش قلقانه، معاك حاسه اني انسان، ياونسي ودنيتي وناسي، يامملكتي وحراسي، وأنا وياك بحس باني سلطانة».

رسالة محمد العمروسي لـ مي فاروق بعد الانتقادات

وفي وقت سابق، وجه محمد العمروسي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة لزوجته النجمة مي فاروق، وذلك عقب تعرضهما لموجة كبيرة من الانتقادات بعد زفافهما.

وشارك محمد العمروسي، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» صورة من زفافه على مي فاروق، وعلق قائلا: «أجمل يوم فى حياتي شكرا لكل أصدقائي وحبايبنا اللى نورونا فى فرحتنا شكراً على فرحتكم الحقيقية اللى شفتها فى عيونكم محبتكم لينا لا تقدر بثمن الحمد لله على نعمه محبتكم».

وأضاف العمروسي: «شكراً لأهلى وأولادنا على وجودكم فى حياتنا ربنا يخليكم لينا، شكراً زوجتى حبيبتي اللى من يوم ما شوفتها نورت حياتى بيها أجمل رزق من ربنا ليا فرحنا ومتشرف بوجودك انك تشيلي اسمي الحمدلله».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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