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محافظة الجيزة تنفذ محاكاة لإخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة من العاملين والزائرين - أخبار كلمتك

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محافظة الجيزة تنفذ محاكاة لإخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة من العاملين والزائرين - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة تنفذ محاكاة لإخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة من العاملين والزائرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 07:37 مساءً - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من خلال لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية تجربة محاكاة لإخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة في إطار استعدادات مواجهة الأزمات والكوارث.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لإحياء ومراكز ومدن ومديريات المحافظة باتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة في حالة الطوارئ والأزمات وذلك من خلال عمل سيناريوهات تمثل محاكاة على أرض الواقع لأزمات وكوارث محتملة الحدوث.

وأشار الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة إلى أن محاكاة إخلاء مبنى المديرية يأتي ضمن الإجراءات الاستباقية التي تنفذها المديرية لتدريب العاملين على كيفية التصرف السليم والمنظم لإخلاء المبنى في حالة الطوارئ حفاظاً على سلامتهم ورفع درجة الوعي والاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث.. منوها بانه تم إخلاء جميع العاملين والزائرين بالمبنى لإجراء تجربة المحاكاة وتم عقب الإخلاء إعطاء التعليمات لعدد من العاملين بضرورة الالتزام بالضوابط أثناء الإخلاء حفاظاً على سلامتهم ونقل الصورة والخبرة كاملة إلى ذويهم تحسبا ًلأي طارئ وتمنى لهم السلامة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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