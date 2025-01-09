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ألمانيا ترسل منظومات دفاع جوي إلى أوكرانيا - أخبار كلمتك

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ألمانيا ترسل منظومات دفاع جوي إلى أوكرانيا - أخبار كلمتك

ألمانيا ترسل منظومات دفاع جوي إلى أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 07:36 مساءً - قالت وزارة الدفاع الألمانية، في بيان صادر عنها  اليوم الخميس إنها  سترسل 6 منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز IRIS-T إلى أوكرانيا في عام 2025، بالإضافة إلى حوالي 50 صاروخا موجها للمنظومة.

منظومات دفاع جوي ألمانية إلى أوكرانيا 

وأضافت وزارة الدفاع الألمانية في بيانها  على منصة "إكس": في عام 2025، سيتم تسليم أنظمة IRIS-T الستة التي وعدنا بإرسالها، والجديد أنه سيتم توفير حوالي 50 صاروخا موجها لأنظمة IRIS-T.

مساعدات عسكرية غربية إلى أوكرانيا 

ومن جانبه ذكر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، قبل اجتماع مجموعة الاتصال في صيغة "رامشتاين" أن بلاده "ستواصل تدريب الجنود الأوكرانيين في العام الجديد. هدفنا هو 10000 جندي هذا العام (2025). منذ نوفمبر 2022، قمنا بتدريب أكثر من 19000 جندي من القوات الأوكرانية".

وأرسلت ألمانيا في وقت سابق إلى أوكرانيا 6 منظومات دفاع جوي من طراز IRIS-T SLM، وخمسة منظومات دفاع جوي من طراز IRIS-T SLS، وثلاثة منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت". و57 مدفعا مضادا للطائرات ذاتي الحركة من طراز "غيبارد".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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