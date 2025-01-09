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استهدفت آلية عسكرية، سرايا القدس تنصب كمينا لجنود الاحتلال في جباليا - أخبار كلمتك

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استهدفت آلية عسكرية، سرايا القدس تنصب كمينا لجنود الاحتلال في جباليا - أخبار كلمتك

استهدفت آلية عسكرية، سرايا القدس تنصب كمينا لجنود الاحتلال في جباليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 06:56 مساءً - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان اليوم الخميس، تنفيذ عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

ونشرت سرايا القدس، مشاهد من تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة "ثاقب" قرب الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا بقطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مشاهد من "تفجير عبوتين مضادتين للدروع من نوع ثاقب في آلية عسكرية صهيونية قرب الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا ضمن معركة طوفان الأقصى".

خسائر جيش الاحتلال في غزة 

وأظهرت اللقطات لحظة تجهيز العبوات وزرعها ومكانها، بالإضافة إلى رصد الآليات قبل وصولها إلى منطقة التفجير.ووثق الفيديو مشاهد تظهر "تموضع الآلية المستهدفة في حقل العبوات" المعد من قبل مقاتلي "السرايا"، ولحظة التفجير.


وقالت "سرايا القدس" اليوم الخميس، إن مقاتليها "تمكنوا من قنص جندي صهيوني شرق مدينة غزة".

في الجهة المقابلة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن  مقتل 3 جنود وإصابة آخر بجروح خطيرة في بيت حانون شمال قطاع غزة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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