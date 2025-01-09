بسبب إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، الكونجرس الأمريكي يوافق على معاقبة الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 06:56 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن مجلس النواب الأمريكي “ الكونجرس"، أقر مشروع قانون بفرض عقوبات على مسئولي المحكمة الجنائية الدولية، ومن ذلك منع مسئولي الجنائية الذين يلاحقون الأمريكيين والحلفاء من تأشيرة دخول البلاد.

مشروع قرار في الكونجرس لمعاقبة الجنائية الدولية

وينص مشروع القانون على أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "غير شرعية وتهدد بلادنا والحلفاء"، مشددا على وجوب إدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بأشد العبارات.

كما حض مشروع القانون الولايات المتحدة على إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعتزم التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

50 شخصية لحضور حفل تنصيب ترامب

ونقلت شبكة CNN، عن مصدر قوله إن نتنياهو يعتزم السفر إلى واشنطن لحضور تنصيب ترامب، لكن خطة السفر "ليست نهائية" حتى الآن.

وبحسب موقع "واينت" العبري فإن ترامب دعا 50 شخصية لحضور حفل تنصيبه من بينهم نتنياهو، ورئيس الأرجتنين خافيير ميلي، وفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر.

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