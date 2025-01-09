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بسبب إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، الكونجرس الأمريكي يوافق على معاقبة الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

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بسبب إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، الكونجرس الأمريكي يوافق على معاقبة الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

بسبب إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، الكونجرس الأمريكي يوافق على معاقبة الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 06:56 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن مجلس النواب الأمريكي “ الكونجرس"، أقر مشروع قانون بفرض عقوبات على مسئولي المحكمة الجنائية الدولية، ومن ذلك منع مسئولي الجنائية الذين يلاحقون الأمريكيين والحلفاء من تأشيرة دخول البلاد.

مشروع قرار في الكونجرس لمعاقبة الجنائية الدولية 

وينص مشروع القانون على أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "غير شرعية وتهدد بلادنا والحلفاء"، مشددا على وجوب إدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بأشد العبارات.

كما حض مشروع القانون الولايات المتحدة على إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعتزم  التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

50 شخصية لحضور حفل تنصيب ترامب

ونقلت شبكة CNN، عن مصدر قوله إن نتنياهو يعتزم السفر إلى واشنطن لحضور تنصيب ترامب، لكن خطة السفر "ليست نهائية" حتى الآن.

وبحسب موقع "واينت" العبري فإن ترامب دعا 50 شخصية لحضور حفل تنصيبه من بينهم نتنياهو، ورئيس الأرجتنين خافيير ميلي، وفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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