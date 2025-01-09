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الخارجية السورية تعلن موعد إصدار جوازات السفر من خلال بعثاتها في الخارج - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 07:36 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في  الحكومة السورية المؤقتة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس،  عن موعد عودة عمل منظومة إصدار جوازات السفر من خلال بعثاتها الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الإلكترونية.

موعد إصدار جوازات السفر السورية 

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيانها اليوم: إنه تم العودة بعمل منظومة إصدار جوازات السفر من خلال بعثاتنا الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الإلكترونية، ووفقا لنظام الدور المعمول به لدى كل بعثة دبلوماسية، ابتداء من يوم الأحد المقبل.

جدير بالذكر أنه في 1 يناير، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنه ‏وجه إدارة القنصليات والمغتربين بضرورة تقديم أفضل الخدمات القنصلية للسادة المغتربين، والاستماع إلى شكاويهم وتصديق كل وثائقهم مجانا ريثما تصدر التعليمات الجديدة".

وأضاف الشيباني: "كما ندرس حاليا تمديد مدة صلاحية جوازات السفر وتخفيض الرسوم وغيرها من الإجراءات التي تساهم في التخفيف عن أهلنا الكرام خارج ‎سوريا".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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