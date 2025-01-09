سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 05:05 صباحاً - استقبلت دور العرض السينمائي المصري ثلاثة أفلام جديدة، في مطلع وحققت تلك الأفلام إيرادات كبيرة في أول أسبوع عرض داخل سينمات مصر.

1_ فيلم الدشاش بطولة النجم الكبير محمد سعد حقق 18 مليون و386 ألف جنيه.

2 _ فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو بطولته عصام عمر حقق 3 ملايين و600 ألف جنيه.

3 _ فيلم المستريحة للنجمة ليلى علوي حقق 1 مليون جنيه

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