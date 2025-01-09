الرياضة - 05:56 - 4 ساعات بين جحيم النار.. كيف أنقذت الحماية المدنية سوق التوفيقية من كارثة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 05:56 مساءً - سيطرت قوات الدفاع المدني بالقاهرة، على حريق التهم مخزن قطع غيارات سيارات في سوق التوفيقية بوسط القاهرة بعد نحو 4 ساعات من مجابهة النيران.

قوات الدفاع المدني، استعانت بخزاني مياه استرايجيين 180طن، و10 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق الذي اشتعل في المخزن بالطابق الأخير بعقار مكون من 5 طوابق.

ضيق الشوارع كان عائقا وحيدًا في وصول سيارات الإطفاء لموقع الحريق، لكن القوات سيطرت على النار قبل امتدادها لباقي المخازن القريبة والعقارات الملاصقة للمخزن الذي طال لهيب النار كل شيء فيه.

رجال قوات الحماية المدنية يجرون عمليات التبريد المستمرة لمنع تجدد لهب النيران مرة أخرى.

بدورها، انتدبت النيابة العامة فريقا من المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وذلك لتحديد أسباب نشوب الحريق وحصر الخسائر التي خلفها الحريق.