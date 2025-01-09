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الرياضة - 05:56 - 4 ساعات بين جحيم النار.. كيف أنقذت الحماية المدنية سوق التوفيقية من كارثة؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:56 - 4 ساعات بين جحيم النار.. كيف أنقذت الحماية المدنية سوق التوفيقية من كارثة؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:56 - 4 ساعات بين جحيم النار.. كيف أنقذت الحماية المدنية سوق التوفيقية من كارثة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 05:56 مساءً - سيطرت قوات الدفاع المدني بالقاهرة، على حريق التهم مخزن قطع غيارات سيارات في سوق التوفيقية بوسط القاهرة بعد نحو 4 ساعات من مجابهة النيران.

قوات الدفاع المدني، استعانت بخزاني مياه استرايجيين 180طن، و10 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق الذي اشتعل في المخزن بالطابق الأخير بعقار مكون من 5 طوابق.

حريق سوق التوفيقية

ضيق الشوارع كان عائقا وحيدًا في وصول سيارات الإطفاء لموقع الحريق، لكن القوات سيطرت على النار قبل امتدادها لباقي المخازن القريبة والعقارات الملاصقة للمخزن الذي طال لهيب النار كل شيء فيه.

حريق سوق التوفيقية

رجال قوات الحماية المدنية يجرون عمليات التبريد المستمرة لمنع تجدد لهب النيران مرة أخرى.

بدورها، انتدبت النيابة العامة فريقا من المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وذلك لتحديد أسباب نشوب الحريق وحصر الخسائر التي خلفها الحريق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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