الرياضة - 05:56 - رحلت عن دنيانا اليوم.. الإعلامية ليلى رستم تتصدر التريند بعد تشييع جثمانها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 05:56 مساءً - تصدر اسم االإعلامية ليلى رستم تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك عقب تشييع جثمانها اليوم من مسجد مصطفى محمود إلى مثواه الأخير عقب صلاة العصر وسط حضور الأقارب وعدد من نجوم الإعلام والفن.

وكان من أبرز الحضور في صلاة الجنازة على الإعلامية الراحلة ليلى رستم: «الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر سابقا، والمنتج طارق الجنايني وميريت الحريري والإعلامية سهير جودة وإيمان الكرداني ابنة الراحلة».

وفاة ليلي رستم

ورحلت عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية، الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز الـ 87 عاماً، والتي تعد واحدة من أهم المذيعات اللاتي ظهرن على شاشة التليفزيون المصري، وذلك حسبما أعلن الإعلامي محمد حلمي.

الإعلامي محمد حلمي البلك ينعي الإعلامية ليلى رستم

وكان من أبرز نجوم الإعلام الذين حرصوا على نعي الإعلامية ليلى رستمابنة شقيق الفنان الراحل زكي رستم والمهندس الراحل عبد الحميد بك رستم، الإعلامي محمد حلمي البلك المذيع بالتلفزيون المصري.

وكتب البلك عبر حسابه عبر حسابه بموقع فيس بوك، «البقاء لله.. وفاة الإعلامية الكبيرة ليلى رستم».

الوطنية للإعلام تنعي الإعلامية ليلى رستم

ونعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الإعلامية القديرة ليلى رستم التي رحلت عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي.

وتقدمت الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامية الراحلة ولأسرة العمل الإعلامي داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

من هي ليلى رستم واحدة

تعد الإعلامية ليلى رستم واحدة من رواد الجيل الأول لمذيعي التليفزيون المصري عند بداية بثه مطلع الستينيات، حيث قدمت خلال مشوارها المهني عدد من أهم البرامج، وسجل مشوارها الإعلامي 65 عاماً.

ولدت ليلى رستم بالقاهرة، ولكنها انتقلت بعد ذلك إلى محافظة الإسكندرية، بسبب ظروف عمل والدها المهندس عبد الحميد بك رستم، الشقيق الأصغر للفنان زكي رستم، إلا أن الإقامة في الإسكندرية لم تدم كثيرًا، حيث انتقلت فيما بعد إلى المنصورة، دعمت الموهبة بالدراسة، حتى حصلت على ماجستير في الصحافة من جامعة نورث ويسترن في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأت رستم مشوارها المهني في في مجال الإعلام كمذيعة ربط بالبرنامج الأوروبي لمدة 6 أشهر ولفتت إليها الأنظار، وكان ترشيحها للعمل في التليفزيون قبل بدء بثه الرسمي في يوليو 1960، خلال فترة عملها بالتلفزيون المصري اعتبارًا من عام 1960 وحتى عام 1967م قدمت العديد من البرامج السياسية والاجتماعية والفنية، منها نافذة على العالم.