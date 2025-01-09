الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامات لـ نيوكاسل وأستون فيلا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 06:11 مساءً - وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، اتهامات إلى فريق نيوكاسل يونايتد ومدربه المساعد جاسون تيندال، وفريق أستون فيلا والمحلل الأداء الرئيسي له فيكتور مانتس.

شجر في مباراة نيوكاسل ضد أستون فيلا

جاء ذلك في أعقاب الشجار الجماعي الذي وقع خلال مباراة الفريقين معا على ملعب سانت جيمس بارك بالدوري الممتاز.

وتعرض تيندال وماناس للطرد بسبب الشجار في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس بين شوطي مباراة الفريق الشهر الماضي.

ووصف أحد رجال الإعلام الحادث بأنه "شجار بين 20 رجلا".

وذكر بيان اتحاد الكرة الإنجليزي: "وجهت اتهامات إلى نيوكاسل واستون فيلا وجاسون تيندال وفيكتور ماناس، في أعقاب الشجار الجماعي خلال مباراة البريميرليج يوم الخميس 26 ديسمبر 2024".

وأضاف: "أثيرت إدعاءات أنه خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، فشل الناديان في ضمان عدم تصرف لاعبيهما أو المتواجدين في المنطقة الفنية بطريقة غير لائقة أو استفزازية داخل النفق المؤدي لغرف خلع الملابس.. بجانب إدعاءات حول تصرف مساعد مدرب نيوكاسل ومحلل أستون فيلا بطريقة غير لائقة".

وهناك مهلة أمام نيوكاسل وأستون فيلا للرد على هذه الاتهامات حتى يوم الإثنين 13 يناير، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

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