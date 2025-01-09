حصاد عام مضى في مطار القاهره الدولي.. بوابة مصر الأولى وإفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 05:56 مساءً - شهد عام 2024 أعلى معدلات للحركة الجوية عبر أجواء مطار القاهرة الدولي بوابة مصر الأولى وإفريقيا، وداخل صالاته ومبانيه.

ووصل مطار القاهرة الي السعه الاستيعابية القصوى في انتظار إنشاء مبنى جديد يستوعب الزيادات المرتقبة للركاب.

ويقدم مطار القاهرة خدمة متميزة للركاب حيث يتمتع المطار بأقصر مدة زمنية لإنهاء الإجراءات وتدرس وزارة الطيران حاليا دعم تواجد القطاع الخاص في إدارة المطار بهدف تطويره ومواكبة المطارات العالمية.

حيث تستهدف الوزارة زيادة القدرة الاستيعابيةبمطار القاهرة الدولي وتحسين جودة الخدمات المقدمةللركاب بما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية نحو مضاعفة أعداد الحركة الجوية والسياحية الوافدة، وتحقيق نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي، بما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي في إطار دعم مساعي التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي.أشارت مؤشرات معدلات الحركة الجوية بتسجيل مطار القاهرة الدولي في عام 2024 (28.775.098) مليون راكب وذلك بزيادة بلغت (9)% مقارنة بالعام الماضي 2023 بإجمالي عدد ركاب بلغ (26.463.682) مليون راكب،

➢ وشملت مشروعات التطوير التي تمت بالمطار:

← توسعة وتطوير منطقة السفر الدولي ومنطقة المطاعم بمبنى الركاب (3) بهدف زيادة منطقة الاستراحات والمطاعم ومنطقة الترانزيت.

← رفع كفاءة وتطوير صالة رقم (1) وصول بمبنى الركاب رقم (1)، شملت جميع الأعمال الكهربائية والتكييف وأعمال الديكور الخاصة بالأسقف والحوائط مع تزويد الصالة بأحدث الأنظمة التكنولوجية الحديثة، ومنطقة الترانزيت العلوي، وكذلك صالة الوصول رقم (3) بمبنى الركاب رقم (1).

← توسعة جزئية مغلقه لمنطقة السفر الدولي بمبنى الركابرقم (1) من اتجاه ساحة انتظار السيارات بمساحة 570 م2 لتكون منطقة انتظار للركاب وتزويدها بأحدث أنظمة الإضاءة LED والأنظمة التكنولوجية والكاميرات وأنظمة التكييف الحديثة للعمل على راحة الركاب.

← تعديل مسارات الطرق المؤدية إلى مباني الركاب والجراجالمتعدد الطوابق وتزويدها باللافتات والشاشات الإرشاديةطبقاً لتوصيات SKYTRAX وتنسيق الموقع العاموتزويدها بالمساحات الخضراء.

← في إطار حرص مطار القاهرة الدولي على رفع مستوىالخدمة المقدمة للركاب والمستقبلين والمودعين، تم تطوير ورفعكفاءة استراحات مباني الركاب منها الاستراحة الحكوميةبمبنى 3 Finger F- Finger G.

← تم تجديد استراحة الـ CAC VIP LOUNGE E بمبنىالركاب رقم (3) سفر، وتنقسم إلى الاستراحة الرئيسيةواستراحة للمدخنين وإضافة منطقة relaxing area للركاب، كما تم رفع كفاءة صالونات مبنى الرحلات الموسمية.

← تم رفع كفاءة استراحة الميسان (مصر للطيران) بمبنى الركاب (3 )، والتي تم افتتاحها بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية لمستخدميها وبما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية في هذا المجال.

← تم تطوير صالون MASTER CARD بمبني الركاب رقم (2)، وتوسعة بوابات السفر بمنطقة BUS Gate بمبنى الركاب( 3)

← تم رفع كفاءة ساحات انتظار السيارات الملحقة بمبانى الركاب المختلفة، تم تركيب عدد(6) مصاعد بساحة انتظار السيارات مبنى الركاب (3) لتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب.

← تطوير كاونترات صالات السفر مبنى الركاب رقم (1)، بالإضافة إلى إحلال كامل لجميع أجهزة ترحيل الركابوبوابات السفر بإجمالى 200 جهاز

← تم إحلال منظومة إنذار الحريق وتركيب أجهزة جديدة، وشراء معدات ثقيلة و شراء معدات شفط المياه لإستخدامها أثناء مواجهة الأزمات وأخطار السيول.

➢ إنشاء محطة الطاقة الشمسية: تم إنشاء المحطة أعلىالجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي قدرتها 300 كيلو وات / ساعة بهدف إنتاج الطاقة النظيفة.

- مشروع توريد وتركيب وصيانة لمحطات توليد كهرباء من الطاقة الشمسية اعلي اسطح مباني مطار القاهرة الجوي بقدرة تصل الي ٤٠٠٠ كيلوات / ساعة

- توريد عدد كافي من عربيات أخدم نفسك، وعربات اليد بغرض تحسين الخدمات المقدمة للركاب.

- تزويد مباني الركاب بكبسولات النوم وكراسى المساج: تم تجديد ورفع كفاءة كافة المقاعد بمبنى الركاب الكهرباء و تزويد الاستراحة بمخارج كهرباء خاصة بشواحن الأجهزة من نوع USB&USB-C 1 طبقاً لتوصيات Skytrax، بالإضافة الى استحداث غرفة feeding rooms بمبنى الركاب 3 بجوار منطقة Kids Area واستحداث منطقة ترانزيت جديدة بمبنى الركاب 3

- كما تم استحداث كاونترات لذوى الهمم بمبانى الركاب الثلاثة.

- تجديد دورات المياه بمباني الركاب على أعلى مستوى وإنشاء دورات مياه جديدة بمعظم المباني كما تم رفع كفاءة وتجديد دورات المياه بساحات الانتظار وجارى تجديد ورفع كفاءة دورات المياة بمبنى الركاب 3 طبقاً لأحدث المواصفات والتصميمات العالمية وتوصيات Skytrax وتحالف Star Alliance، وتجديد واستحداث المصليات وأماكن الاحرام بجميع مباني الركاب

- تم استحداث غرف للتدخين بجميع مباني الركاب وتزويدها بشاشات عرض رحلات الطيران وأحدث أنظمة تنقية الهواء.

- تم تزويد مباني الركاب بماكينات تغليف حقائب الركاب مع تنفيذ بمناضد لإعادة ترتيب الحقائب.

➢ مجال التأمين والسلامة:

▪ تأمين مطار القاهرة الدولي بالكامل بأحدث انظمة كاميرات المراقبة

▪ توريد وتركيب و رفع كفاءة أجهزة الـ X-Ray

▪ تركيب أجهزة أمنية بتقنية عالية الجودة للكشف علي الأفرادBody Scanner وكذلك الكشف على أثر المتفجرات (ETD) والكشف علي السوائل الخطرة (LD)، طبقاً للتعليماتالأمنية الدولية.

▪ تم تطبيق نظام المراقبة الأمنية الحديثة من خلال الكاميرات(CCTV) لمتابعة الحالة الأمنية بكافة المواقع بالمطار.

▪ تعديل ورفع كفاءة منظومة الإطفاء الألى لمحطة باور بلانت 2.

▪ التوسع في تركيب أنظمه الابواب الإلكترونية في الاماكنالحيوية بالمطار.

▪ تركيب بوابات بيومترية بمداخل مباني الركاب لتنظيم ومراقبةدخول العاملين بمطار القاهرة.

▪ رفع كفاءة محطات الإطفاء وتجهيزها بأحدث المعداتوسيارات إطفاء.

▪ توسعة غرفة المراقبة الأمنية للنطاق الخارجي والأسوار بمبنى الحماية المدنية بالمهبط.

▪ إحلال منظومة إنذار الحريق لمبنى الركاب رقم (1) وملحقاته والإحلال الكلى للوحات الإطفاء الآلى لمبنى الركاب رقم (1) وملحقاته.

▪ تحديث ورفع كفاءة التطبيق المتكامل لمنظومة إنذار الحريق والأبواب الإلكترونبة بمبنى الركاب رقم (3) بالصالة الموسمية

▪ إحلال منظومة إنذار الحريق بمبنى الركاب 1 وملحقاته وتمربط المول التجاري وصالة الركاب 4 ومبنى المطافئ بالمهبطوالورش والجراج والمخازن والمبنى الاداري ومحطة كهرباءSS بالمهبط وبرج 100 بالكامل وبرج 101 بالكامل.

▪ تم رفع كفاءة جميع المدارج والممرات بمهبط مطار القاهرة وتنفيذ مشروع الحماية من أخطار السيول كما تم تزويد المدارج بمحطات كهرباء جديدة ليصبح مطار القاهرة الدولي CAT II

▪ تغيير اجهزة الإيقاف الآلي للطائرات VDGS بمبنى الركاب(3)، و رفع كفاءة التكييف والارضيات لكباري التحميل بمهبط مبنى الركاب 3

▪ تغيير جميع اللوحات الارشادية بالمهبط الخاصة بارشاد الطيارين خلال تحركاتهم على الممرات الفرعية ولتتواكب مع أحدث نظم التكنولوجيا بالمطارات العالمية وتقديم افضل رؤية ممكنة للطائرات وزيادة معايير السلامة وتغيير وحدات الإضاءة بأعمدة الكهرباء بالمهبط لنظام الليد الموفر للطاقة الكهربائية لتكون ضعف قدرتها الحالي

وتواصل الشركة جهودها بمواكبة أحدث الأنظمةالعالمية في مجال إدارة المطارات (SMART AIRPORTS)بتبنى سياسة مُثلى وتحقيق أهدافالمحاور التنفيذية لاستراتيجية الوزارة نحو أعمالالتطوير والتحديث لجميع أنظمة المطار بشكل دائممما يضمن الكفاءة والقدرة على التعامل مع جميعالتحديات العالمية، ومن بينها ما سيتم استعراضهفي المحاور الأساسية التالية:

➢ تعظيم الاستفادة من خدمات التحول الرقمي:

▪ توريد منظومة الليموزين والتكامل مع منظومة البارك لوضعآلية لإحكام السيطرة على شركات الليموزين وتوفير الخدمةللراكب بطريقة سلسة.

▪ تقديم خدمة اهلا للعملاء عبر الموقع الإلكتروني للشركة والدفعالكترونيًا.

▪ إستحداث منظومة دفع الفيزا الكترونيا تتيح حجز الفيزا من خلال أكشاك حجز وموقع إليكترونى.

➢ في مجال أنظمة الطيران:

▪ تم الانتهاء من تطوير أجهزة كاونترات السفر والوصول.

▪ تركيب شاشات عرض رحلات جديدة في بعض الأماكنالحيوية بالمطار مع تحديث وتجديد شاشات عرض الرحلات لكافة المباني.

▪ تحديث أجهزة الخدمة الذاتية للركاب بصالة السفر بمبنىالركاب رقم 2، واضافة خدمات ذاتية جديدة للركاب من خلالالأجهزة الحديثة.

▪ تحديث أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتية للركاب (SELF - CHECK- in )

لمنع التكدس وتقليل التعامل البشري.

▪ توريد أجهزة SSBD "إنزال الحقائب أليا" بغرض سرعة انهاء اجراءات السفر وطباعة بطاقات صعود الطائرة (boarding bus ) وبطاقات الحقائب (bag tag).

▪ تنفيذ منظومة مزودة بأخر التطورات التكنولوجية فى هذا المجال وذلك لإحكام السيطرة على أصحاب التاكسيات وشركات الليموزين وعدم تدخل العنصر البشري فى المنظومة والقضاء على مشكلة التسول والتزاحم امام مبانى الركاب

➢ التأمين السيبراني:

▪ دعم خطة المراقبة الأمنية لجميع الأنظمة التشغيلية بالمطاروتطوير رخص حماية شبكة المعلومات والبريد الإلكتروني منالفيروسات وربطها ببرامج أخرى لرفع مستوى الحماية لكافةالأنظمة.

▪ تم الإشتراك في منظومة تحديد الخانات الزمنية Slot Management التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي(IATA) بما يسمح لمطار القاهرة جذب عدد أكبر من شركاتالطيران العالمية للعمل بالمطار وتسهيل حركة الربط بينالرحلات الجوية.

➢ التنمية المستدامة

▪ حصول مطار القاهرة الدولي على جائزة أفضل مطار فيأفريقيا تحقيقا للتنمية المستدامة والبيئة لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وهو يعد أول مطار تم تزويده بتركيب محطة طاقةشمسية أعلي الجراج متعدد الطوابق بطاقة ٣٠٠ كيلو وات/ساعة، وجاري استكمال المنظومة على مستوى المطار فيمراحل متتالية.

▪ تم ربط جميع مباني الركاب بالمطار من خلال الناقل الآلي للركاب(APM) ويتم استخدامه مجانًا بدون رسوم، وكذاتحديث أسطول الأتوبيس الترددي (Shuttle Bus) لتسهيلعملية نقل الزوار والركاب بين المباني.

➢ شهادات واعتمادات

▪ نجحت شركة ميناء القاهرة الجوي في المراجعة النهائية للنظام الإداري المتكامل IMS بشهادات الجودة الثلاثة اعتماد نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 واعتماد نظام إدارة البيئةISO 14001:2015 ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018وذلك بعد اجتياز تفتيش دقيق نفذته شركة SGS السويسرية المانحة للاعتماد، والتي أكدت مطابقة إجراءات الشركة لجميع المتطلبات القياسية الدولية وذلك لمدة ثلاث سنوات تجدد سنوياً.

▪ الحصول علي اعتماد الجاهزية للسلامة والصحة العامة ضدكافة الاوبئة PHSRP في عام ٢٠٢٣ لمدة ٣ سنوات متتاليةحتى عام ٢٠٢٦ ويعد مطار القاهرة الدولي الاول والوحيدفي افريقيا حصولا على هذه الشهادة.

▪ مطار القاهرة حاصل على رخصة دائمة كمطار دولي يتم تجديدها كل ثلاثة اعوام بعد اجتياز التفتيش الدوري من قبل سلطة الطيران المدني المصري مما يؤكد استيفائه لتطبيق كافة الشروط والتشريعات والمعايير الدولية التي اعتمدتها سلطة الطيران للموافقة على منح المطارات المصرية للعمل كمطارات دولية اسوة بما هو متبع في جميع مطارات العالم.

للمطارات المصرية.

مشروعات المطارات المصرية:

▪ مطار شرم الشيخ الدولي:

o مشروع تطوير مبنى الركاب رقم (2)، حيث بلغت الطاقة الاستيعابية للمطار بعد الإنتهاء من أعمال تطويره من 7.5 مليون راكب / سنويًا إلى 10 مليون راكب/ سنويًا.

o وتم الإنتهاء من مشروع أعمال توسعه الترمك وزيادة عدد مواقف انتظار الطائرات من 47 موقف طائرات الى 68، وكذلك مشروع الصيانة العاجلة للموقع العام لمبنى الركاب رقم (1) بالمطار.، وكذلك إحلال وتجديد وحدات الإنارة للممرات بنظام LED.

o تم الإنتهاء من مشروع إحلال وتجديد وحدات الإضاءةبمبني الركاب رقم (1)، وكذلك الإنتهاء من تطوير منظومةكاميرٌات المراقبة.

o تم الإنتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير الممر الرئيسي والممر المساعد والممرات الفرعية.

o تم الإنتهاء من توريد تركيب عدد (1) مصعد وعدد (2) سلم بصالة رقم (2).

o تم رفع كفاءة مبنى كبار الزوار AVEX

➢ مطار الغردقة الدولي:

o تم الإنتهاء من عملية الصيانة العاجلة للموقع العام لمبنى الركاب رقم (2) وكذلك مشروع التوسعة العاجلة للترمك بإنشاء عدد( 12) موقف طائرات وزيادة عدد مواقف الطائرات من 54 موقف انتظار إلى 66 موقف.

o تم تنفيذ مشروع منظومة كاميرات المراقبة والتحكم بالأبواب.

o مشروع منظومة كاميرات المراقبة، والتحكم بالأبواب

o تم تنفيذ مشروع الأعمال العاجلة لبعض الأسقف بمبنى الركاب رقم (2).

o تم رفع كفاءة دورات المياه بصاله السفر الداخلى

o تم تطوير كفاءة شبكة مكافحة الحريق

➢ مطار برج العرب الدولي: نظرًا لأهمية المطار فقد تم إنشاء مبني ركاب جديد رقم (2).. صديق للبيئة بسعة 4، 800، 000 مليون راكب/سنويا، بمساحة حوالي 40000 متر مسطح إنشاء ترماك بسعة 16 موقف طائرات Remote stand - Code C))، وموقف سيارات يسع حوالي 1000 سيارة وجميع المباني الخدمية اللازمة، وتم تصميم المبنى وفقًا لأحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية فيمجال إنشاء المطارات لتصل الطاقة الاستيعابية الكليةللمطار بعد تشغيل المبنى الجديد إلى 6 مليون راكبسنويًا.

o كما تم توريد عدد (2) جهاز الكشف على الحقائببالأشعة المقطعية CT.

o وتم الإنتهاء من مشروع إنشاء تاكسي موازي جديد Lot2 من خلال إنشاء رفع كفاءة مبني المستقبلين والمودعين وتتضمن الأعمال الاعتيادية وأعمال الإلكتروميكانيك وتشمل أعمال الكهرباء والتيار الخفيف والميكانيكا وأعمال Fire fighting بجميع تجهيزاتها.

o مشروع رفع كفاءة الممر الرئيسى بالاضافة الى مشروع إنشاء ترمك جديد

➢ مطار سفنكس الدولى: يقع المطار في محافظة الجيزة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الكيلو 45 ولقربه من المتحف الكبير يعد من المطارات السياحية وذلك لتحقيق رؤية الدولة القومية للتنمية الشاملة، الاستيعابية إلى 1.2 مليون راكب/ سنة.

o تم تطوير المبني القائم، وزيادة القدرة الاستيعابية للمطار من 300 ركب / ساعة ليسع 1200 راكب / ساعة - بالاضافة الى مشروع صيانة عاجلة للحقل الجوي.

o تم تنفيذ أعمال صيانة للترمك الخرساني وإعادة التصميم والتخطيط للترمك ودهان العلامات الملاحية للممر الحالي وأعمال صيانة للأسفلت حول الترمك.

o قرب الإنتهاء من مشروع توسعة وإنشاء ترماك جديد، واعمال الانارة.

o تم الإنتهاء من إنشاء مبنى الأمن والجمارك وغرفة الإرشاد، وإضافة وصلات سيور لمنظومة سيور الوصول لتسهيل أعمال التحميل الخاصة.

o تم الإنتهاء من إنارة الترماك وأبراج الإنارة بشكل كامل

مطار سانت كاترين الدولي:

يعد تطوير المطار من المشروعات القومية والتي تهدف لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وفقًا لرؤية الدولة المصرية بما يخدم مشروع التجلي الأعظم لإحياء المكانة الروحانية والدينية للبقعة السياحية الجديدة بمحافظة جنوب سيناء، حيث يبعد المطار عن مدينة سانت كاترين بحوالي 37 كم شمال شرق.

- تطوير مبنى الركاب و المبانى الخدمية حيث تم إنشاء صالة ركاب جديدة سعة 600 راكب / ساعة لاستيعاب 800 الف راكب سنويا وإنشاء مباني خدمية - تنفيذ ساحة انتظار سيارات سعة 100 استكمال أعمال رفع الأسوار طبقا لاشتراطات ICAO -.

- تم رفع كفاءة وتطوير صالة الركاب القائمة وتحويلها الي صالة لكبار الزوار".

← تم تنفيذ أعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: شملت أنظمة المطارات، والتأمين، والتسهيلات، والبنية التحتية، وشبكات الأنظمة المختلفة وأنظمة الأمن، ونظام الجوازات.

← بالإضافة إلى أعمال تطوير الحقل الجوي، وتوريد وتركيب منظومة إنارة للممرات

➢ مطار العلمين الدولي: تم تطويرالمطار كونه البوابة الرئيسية للسياحة الشاطئية، ويهدف المطار لخدمة مناطق الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة كمقاصد سياحية جاذبة، فقد شهدت أعمال تطويره رفع طاقته الاستيعابية الى400 ألف راكب في الساعة، وتطوير الممرات الجوية لتستوعب 45 طائرة، كما تم إنشاء ممر جديد بطول 4 كيلومترات، وعرض 45 مترًا بالإضافة إلى تجهيز ساحة انتظار تتسع لــ 400 سيارة و150 أتوبيسًا، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مبنى الامن والجمارك، بمسطح حوالى 250 م2.

- تم الإنتهاء من مشروع إعاشة قوات الحماية المدنية، بمسطح حوالى 325 م2.

- تم رفع كفاءة الاعمال الكهربائٌية للمطار.

- شهد المطار إقامة الحدث العالمي 2024 Egypt International AIRSHOW

➢ مطار العريش الدولي:جارى الانتهاء من أعمال مبني الركاب والمباني الخدمية وإنشاء صالة ركاب جديدة سعة 600 راكب/ساعة والمتضمنة الأنظمة المطلوبة لأعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

o إنشاء عدد 26 مبني خدمي - ورفع كفاءة عدد 9 مباني خدمية قائمة ومنطقة انتظار سيارات وحافلات تسع 250سيارة و25 حافلة وإنشاء الطرق الإدارية والخدمية وتنسيق الموقع العام.

o تم تنفيذ طرق أسفلتيه لدخول المطار - وانشاء بوابة للرسوم.

➢ مطار سوهاج الدولي: تم إنشاء مبنى الامن والجمارك بإجمالى مساحة 250 متر

➢ مطار أسوان الدولي: جاري رفع كفاءة الممر الرئيسى وإنشاء منظومة صرف للأمطار واحلال وتجديد إنارة الممرات.

➢ مطار الاقصر الدولي: تم الانتهاء من اعمل صيانة للموقع العام لمبنى الركاب وأعمال البنية التحتيه الخاصة به.

الشركة الوطنية لخدماتالملاحة الجوية:

قدمت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية خدمات تأمين سلامة الحركة الجوية الى ما يزيد عن نصف مليون تحرك جوي ما بين هبوط وإقلاع وعبور للمجال الجوي المصري

شهد عام 2024 نمو في معدلات الحركة الجوية يعادل حوالي 14% عن عام 2023 حيث تم استيعاب الحركة الجوية العابرة للمجال الجوي المصري المتزايدة بكثافات ضخمة جدا لم يسبق لها مثيل في المجال الجوي المصري بسبب تداعيات الاحداث الحالية بمنطقة الشرق الأوسط وذلك بتوجيه وتوزيع الحركة الجوية على مختلف قطاعات المجال الجوي المصري بالتنسيق المستمر مع المجالات الجوية لدول الجوار (السعودية - قبرص - اليونان) ومع اليوروكنترول.

➢ المشاريع الرئيسية التي تم الإنتهاء منها (أو جاريتنفيذها):

▪ تعزيز استمرارية النظم الرادارية بالجهود الذاتية لتأمين الحركة الأرضية، لحين إتمام عمليات التطوير، وهو ما يعكس الأداء الفني للشركة وما له من مردود إيجابي على المال العام.

▪ إضافة الى ذلك صيانة واتمام الفحص الجوي لعدد (19) نظام VOR/DME للطرق الجوية وعدد (18) نظام هبوط الي ILS/DME بالمطارات المصرية، وتتلخص الجهود المبذولة لتأمين اٍطالة مدة العمرالتشغيلي للرادارات، والأنظمة الملاحية لضمان كفاءة الاداء، وزيادة العمر الافتراضي للمنظومات الملاحية والرادارية ونظم الإتصالات.

مشروع تركيب وتشغيل عدد 22 رادار ثلاثي الأبعاد لخدمة المجال الجوي المصري.

تركيب وتشغيل لينك ميكروويف لربط مركز الملاحة الجوية بالقاهرة و مركز (33).

بدء أعمال التركيبات الخاصة بمشروع تحديث أنظمة الخرائط الملاحية وذلك فى غرفة الأجهزة بمركز الملاحة.

إستكمال أعمال تجديد وإحلال نظام شبكة الإتصالات الجوية.

التعاقد على أنظمة الاتصالات (VCCS / VHF / VRS)ضمن مشروع إحلال وتطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية لكل من (مراقبة المنطقة - البرج والاقتراب (برج 2و3) - مبنى الطوارئ البديل لمراقبة المنطقة بالقطامية).

قرب الانتهاء من رفع كفاءة برج المراقبة الجوية (2) ليكون بديلا لإدارة الحركة الجوية أثناء تطوير مراقبة المنطقة والبرج والإقتراب بمطار القاهرة الدولي.

تهتم الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع الجهات الدولية والمحلية بما له مردود ايجابي على مستوى تنفيذ انشطة الشركة بما يتوافق المحددات المحلية والدولية، والتي تتضمن ما يلي:

▪ المشاركة الفعالة في اجتماعات المكتب الإقليمي للإيكاو ووضع مخطط تدريبي لتأهيل كافة المطارات الدولية على الملاحة القائمة على الأداء (PBN) خلال عام 2024.

▪ إعداد دراســــــــــة تحليلية عن مقترحات تحسينات شبكة الطرق الجوية المصرية والعوائد المتوقعة من هذه التحسينات.

تدريب وتاًهيل لكوادر الفنية والتشغيلية تتضمن مايلي:

▪ تنفيذ عدد (62) دورة وفرقة تدريبية لعدد (451) بقطاعالمراقبة الجوية

▪ تنفيذ ثلاث دورات تدريبية للأشقاء من دولة اليمن بأكاديميةمصر للطيران للتدريب

▪ تنفيد عدد (12) دورة تدريبية لقطاع معلومات الطيرانلإجمالي (106).

▪ تنفيذ (20) دورة تديبية لمهندسي قطاع هندسة النظمالملاحية والتشغيل والصيانة لعدد (111) مهندس وفني.

▪ التدريب الصيفي لطلبة كليات الهندسة لعدد)151( طالبمن كليات الهندسة (تخصص الاتصالات والحاسبات)

▪ تنفيذ عدد (5) دورات تأهيلية لعدد (79) ضابط اتصالاتبالإدارة العامة للاتصالات اللاسلكية.