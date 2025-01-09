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اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة مع نظيره التشادي - أخبار كلمتك

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اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة مع نظيره التشادي - أخبار كلمتك

اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة مع نظيره التشادي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 05:56 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفيًا اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2025، مع عبد الرحمن غُلام الله، وزير الشئون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي.

وتناول الاتصال مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والتجارة وبناء القدرات، ومتابعة مخرجات الزيارة التي أجراها الوزير عبد العاطي إلى العاصمة التشادية «نجامينا» في 26 ديسمبر 2024.

كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في السودان وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.

وقد أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على التضامن الكامل لجمهورية مصر العربية مع حكومة وشعب تشاد الشقيق، وادانتها الكاملة للعمل الإرهابي الذي شهدته العاصمة نجامينا مساء أمس، مؤكداً على دعم مصر لجهود الحكومة التشادية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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