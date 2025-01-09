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بحضور 4 رؤساء أمريكيين و3 آلاف شخص، تفاصيل جنازة جيمي كارتر في واشنطن (فيديو) - أخبار كلمتك

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بحضور 4 رؤساء أمريكيين و3 آلاف شخص، تفاصيل جنازة جيمي كارتر في واشنطن (فيديو) - أخبار كلمتك

بحضور 4 رؤساء أمريكيين و3 آلاف شخص، تفاصيل جنازة جيمي كارتر في واشنطن (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 05:50 مساءً - أقامت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس،  جنازة وطنية للرئيس السابق جيمي كارتر لتتوج بذلك تكريما استمر أياما عدة.

جنازة وطنية لجيمي كارتر 

وذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس جو بايدن سيلقي كلمة تأبينية في الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة واشنطن وهي كنيسة أسقفية أقيمت فيها لدوايت أيزنهاور، ورونالد رجن، وجورج بوش الأب.

وستختتم هذه الجنازة فترة حداد دامت أسبوعا ألقى الأمريكيون خلالها النظرة الأخيرة على نعش كارتر الذي غطي بالعلم الأمريكي تكريما للرئيس التاسع والثلاثين الذي توفي في 29 ديسمبر عن عمر يناهز 100 عام.

4 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة كارتر 

وكان جيمي كارتر رئيسا لولاية واحدة بين العامين 1977 و1981، قد طلب من جو بايدن إلقاء خطاب التأبين حسبما كشف الرئيس في مقابلة مع صحيفة "يو إس إيه توداي" نشرت الأربعاء وأن الرجلين كانا صديقين منذ فترة طويلة والتقيا لآخر مرة في العام 2021.

وأشاد جو بايدن بكارتر قائلا إنه كان رجلا مستقيما، وأضاف وهو يشير إلى رأسه "لم يكن كارتر يرى العالم من خلال عقله".
وإلى جانب نحو ثلاثة آلاف شخص، سيحضر الجنازة جميع رؤساء الولايات المتحدة الأربعة الآخرين الأحياء، بيل كلينتون ودونالد ترامب وجورج دبليو بوش وباراك أوباما.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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