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حذف 315 واقعة بالقضية، المحكمة المركزية الإسرائيلية ترفض طلبا لـ نتنياهو - أخبار كلمتك

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حذف 315 واقعة بالقضية، المحكمة المركزية الإسرائيلية ترفض طلبا لـ نتنياهو - أخبار كلمتك

حذف 315 واقعة بالقضية، المحكمة المركزية الإسرائيلية ترفض طلبا لـ نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 05:35 مساءً - أعلنت المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، في بيان لها اليوم الخميس، رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحذف عشرات الوقائع المتعلقة بالتغطية الإعلامية في موقع "والا" ضمن ملف 4000.

المحكمة المركزية الإسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إلغاء وقائع في "ملف 4000"


وقالت هيئة القضاة في إسرائيل إنها لا تقبل ادعاء الدفاع بأن رئيس الوزراء لم يكن على علم بجزء كبير من 315 واقعة مذكورة في لائحة الاتهام.

وبالنسبة للمجموعة الثانية من الحالات التي تتضمن توجهات من مقربين والتي اعترض عليها نتنياهو، رفض القضاة مزاعم الدفاع وأكدوا أن لائحة الاتهام تتضمن العنصر النفسي المطلوب قانونيا.

تأجيل محاكمة نتنياهو 

ويذكر أن المحكمة المركزية في تل أبيب استجابت الأسبوع الماضي لطلب نتنياهو تأجيل شهادته في قضايا "الآلاف" لمدة أسبوعين بسبب حالته الصحية (بعد خضوعه لعملية استئصال البروستات).

وبناء على ذلك تأجلت الجلسات التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.

ورغم أن القضاة أكدوا في قرارهم ضرورة سماع شهادة واحدة على الأقل من شهود الدفاع خلال جلسات الأسبوع المقبل، أعلن محامي نتنياهو قبل يومين أنه لن يكون بالإمكان تقديم أي شاهد آخر من طرف الدفاع خلال هذه الجلسات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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