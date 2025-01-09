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لوقف الهجرة غير الشرعية، خطوة إيطالية جديدة للتنسيق مع إفريقيا - أخبار كلمتك

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لوقف الهجرة غير الشرعية، خطوة إيطالية جديدة للتنسيق مع إفريقيا - أخبار كلمتك

لوقف الهجرة غير الشرعية، خطوة إيطالية جديدة للتنسيق مع إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 06:06 مساءً - أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الخميس، توسيع خطة "ماتي" للتعاون مع القارة الإفريقية لتشمل دول جديدة في 2025.

 ميلوني تعلن ضم دول جديدة من إفريقيا إلى خطة "ماتي"

وفي مؤتمر صحفي من روما، أشارت جورجا ميلوني إلى تحديد خمس دول جديدة لضمها إلى خطة "ماتي"، وهي أنجولا وغانا وموريتانيا وتنزانيا والسنغال.

وأوضحت ميلوني في تصريحات صحفية بأن: "إحدى التحديات التي أمامنا في عام 2025 هي توسيع خطة ماتي، وبالتالي تحديد بلدان جديدة يمكننا أن ننقل إليها مبادراتنا ومشاريعنا".

تفاصيل خطة ماتي 

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية  في تعليقها على الخطة: "أنا فخورة بالنتائج الملموسة التي أظهرتها خطة ماتي والتي في رأيي هي حجر الأساس لتعاون مختلف"، مضيفة: "العديد من المبادرات لم تتوفر فيها القدرة على الاستمرارية، وأن تكون ملموسة وذات مصداقية هو ما يصنع الفارق".

وتشمل الخطة التي طرحت في القمة الإيطالية الإفريقية قبل عام، وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، ودعم مشروعات للتنمية والاستثمار في إفريقيا، خصوصا في قطاعات التعليم والتدريب والزراعة والصحة والماء والطاقة، بقيمة قدرت بـ5.5 مليار يورو كبداية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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