مشاهير العرب - بعد نجاحه في «تحت الوصاية».. علي صبحي يشارك في موسم مسلسلاترمضان 2025 بعملين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 12:06 صباحاً - يعيشالفنان علي صبحي، حالة من النشاط الفني حيث يستعد للمشاركة في مارثون دراما رمضان 2025 من خلال عملين وهما جاني في المنام، وأشغال شقة 2، وذلك بعد النجاح الذي حققه بمسلسل «تحت الوصاية» رمضان الماضي.

تفاصيل مسلسل جاني في المنام

مسلسل جانى في المنام كان يحمل اسم «ناقص ضلع» قبل تغييره خلال الفترة الماضية، وهو من بطولة الفنانة نيللي كريم إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: كندة علوش، جيهان الشماشرجي، نبيل عيسى، إسلام حافظ، علي صبحي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين ومن أبرز ضيوف الشرف الفنانة ثراء جبيل، والعمل تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب - سعدى جوهر.

ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل حول ثلاث شقيقات اللاتي يواجهن تحديات الحياة ومسؤولية أحلامهن الشخصية.

تفاصيل مسلسل أشغال شقة 2

مسلسل أشغال شقة، بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: مصطفى غريب، وسلوى محمد علي، وشيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج عبد الله أبوالفتوح.

وجاء الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة لـ الفنان هشام ماجد عقب النجاح الفني والجماهيري الكبير الذي حققه بالجزء الأول على مدار فترة عرضه خلال مارثون رمضان 2024.

أحداث مسلسل أشغال شقة 2

يستكمل مسلسل أشغال شقة 2 أحداث الجزء الأول التي دارت في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين هما هشام ماجد، الذي يجسد خلال الأحداث شخصية طبيب شرعي، وأسماء جلال، التي تلعب دور إعلامية، وعرض المسلسل في شهر رمضان الناضي، وحقق نجاح فنيا وجماهيريا كبيرا.

آخر أعمال علي صبحي

ويشار أن آخر أعمال علي صبحي مشاركته في مسلسل تحت الوصاية لـ الفنانة منى زكي، وحقق العمل نجاح فني وجماهيري كبير خلال عرضه بموسم مسلسلات رمضان الماضي.

وضم المسلسل بجانب منى زكي عدد من الفنانين أبرزهم: فرشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، والعمل من تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير.