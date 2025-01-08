مشاهير العرب - أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 11:51 مساءً - كشف الفنان المؤلف أكرم حسني عن كواليس تحضيره لـ أغنية «تيجي نسيب» لـ الفنانة أنغام مشيرا أن كتابة الأغنية أستغرقت 5 ساعات فقط.

وقال حسني خلال تواجده بحفل انطلاق فيديو كليب أغنيته «تيجي نسيب» الذي اقيم اليوم داخل إحدى المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر: «أنا كتبت أغنية تيجي تسيب في 5 ساعات وده بعد جلسة طويلة مع إيهاب عبد الواحد وبعد لما مشي في وقت متأخر قعدت مع نفسي وكتبت الأغنية وساعتها قعدت افكر اكلم إيهاب اقوله وقعدت مش عارف اعمل ايه».

وتابع: «بعد شوية قلت اكلمه لاني مكونتش قادر انتظر اقوله بكره لأنه كان سهران معايا طول اليوم، وبعد تفكير تقريبا ربع أو نص ساعة، كلمته قولتله».

أما عن رد فعل أنغام عند سماعها لـ الأغنية لول مرة قال أكرم حسني: «أنغام لما سمعت الأغنية عجبتها جدا، ولقيتها انبسطت بيها، وبعد كده محصلش حاجة، وبعد مرور سنة ونص لقيت تلفون من أنغام بتقولي احنا سجلنا الأغنية عايزك تيجي تسمعها».

ويشار أن تعاون أكرم حسنس مع الفنانة انغام جاء عقب النجاحات التي حققها كمؤلف أغاني خلال السنوات الماضية، كما يعد هذا التعاون الأول بينهما.