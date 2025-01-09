الرياضة - 02:25 - من هو «جوزيف خليل عون» المرشح الأوفر حظا لرئاسة لبنان؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 02:25 مساءً - جوزيف خليل عون.. شارك النواب اللبنانيون في جلسة انتخاب رئيس للجهورية، بعدما توافدوا صباح اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2025، لمقر البرلمان بساحة «النجمة» بوسط العاصمة «بيروت»، إذ يُفترض أن تنهي شغوراً في سدة الرئاسة استمر لأكثر من سنتين.

وخلال الجلسة الأولى بمقر البرلمان لانتخاب رئيس جديد لجمهورية لبنان، حصل القائد العسكري اللبناني جوزيف عون على 71 صوتا، وهذا يعني أن مجلس النواب قد فشل بهذه الجلسة للمرة الـ 13 لاختيار رئيس، لكن سيعقد جلسة ثانية للتوصل إلى حل أخير والحد من أزمة شغور المنصب الرئاسي.

الانتخابات بالبرلمان اللبناني لاختيار رئيس جديد

ويحتاج المرشح اللبناني إلى أغلبية ثلثي الأصوات أي 86 صوتا من أصل 128 للفوز، وفي الدورة الثانية، فالغالبية المطلوبة تكون بالأكثرية المطلقة أي 65 صوتًا.

وإذا انتخب القائد العسكري اللبناني جوزيف خليل عون، فسيكون هو خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية، والرابع على التوالي.

من هو «جوزيف خليل عون» المرشح الأقرب لاختياره بمنصب رئيس؟

يعد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف خليل عون، من أبرز المرشحين لتولي أرفع منصب سياسي في بلاده، ولينهي بذلك فترة الشغور الرئاسي التي امتدت لنحو عامين منذ نهاية ولاية الرئيس السابق، ميشيل عون.

- وُلد جوزيف خليل عون في 10 يناير 1964 في «سن الفيل» ببلدة قضاء المتن بمحافظة جبل لبنان.

- يتقن جوزيف خليل عون، 3 لغات وهم: «اللغة الغربية، والإنجليزية، والفرنسية».

- تزوج جوزيف عون خليل، من زوجته «نعمت نعمة»، ولهما ولدان: «خليل ونور».

- التحق جوزيف خليل عون بالكلية الحربية اللبنانية العسكرية كتلميذ ضابط في العام 1983.

- تخرج جوزيف خليل عون من الكلية الحربية برتبة ملازم أول بعام 1985، ثم شارك في العديد من الدورات العسكرية داخل وخارج البلاد وأبرزها بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ليتدرج في المناصب سريعًا حتى وصل إلى قيادة اللواء التاسع.

- تم إصدار قرار بترقية جوزيف خليل عون في عام 2013، لرتبة «عميد ركن»، وبعد 4 سنوات أصدر قرارًا جديدًا بتعيينه كقائد للجيش اللبناني في 8 مارس لعام 2017، وليحظى برتبة عماد.