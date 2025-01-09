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الأعلى للآثار: أكثر من 1.2 مليون زائر لمعرضي رمسيس وذهب الفراعنة - أخبار كلمتك

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الأعلى للآثار: أكثر من 1.2 مليون زائر لمعرضي رمسيس وذهب الفراعنة - أخبار كلمتك

الأعلى للآثار: أكثر من 1.2 مليون زائر لمعرضي رمسيس وذهب الفراعنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 11:40 مساءً - أكد الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام لـلمجلس الأعلى للآثار،  آخر مستجدات معرض رمسيس وذهب الفراعنة، والذي انتهت مدة عرضه بمدينة كولون بألمانيا منذ أيام ويتم الآن إجراءات نقله في محطة القادمة باليابان.

 

معارض الآثار الخارجية

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عدد الزائرين لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة في محطته بمدينة كولون بألمانيا وصل إلى 200 ألف زائر في الفترة من 19 يوليو حتى 31 ديسمبر 2024، في حين لا يزال معرض قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بمتحف شنجهاي بمدينة شنجهاي بالصين، والذي استقبل ما يقرب من مليون ومئتين زائر مند افتتاحه في 23 يوليو الماضي وحتى نهاية ديسمبر2024. 
 

توفير وإتاحة خدمات الاتصالات بنطاق المواقع الأثرية في مصر

ووقع المجلس الأعلى للآثار علي بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن توفير وإتاحة خدمات الاتصالات بنطاق المواقع الأثرية في مصر، مع مراعاة كافة المعايير الفنية والبيئية اللازمة للحفاظ على الآثار، الأمر الذي يأتي في إطار سعي الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتوظيف أحدث التقنيات الخدمية لزائري المواقع الأثرية المصرية، كما تم الموافقة كذلك على اعتماد قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بشأن الموافقة على تسجيل عدد من القطع الأثرية، واعتماد عدد من القرارات بشأن عمل البعثات الأثرية في بعض المناطق الأثرية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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