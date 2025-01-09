اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجمعة بافتتاح الجولة الثامنة للدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 11:40 مساءً - أعلن اتحاد الكرة عن طاقم حكام مباريات الجمعة في افتتاح الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

حكام مباراة بتروجت ضد إنبي

حكام مباراة طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا

وتنطلق مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 غدًا الجمعة 10 يناير الجاري بإقامة 9 مباريات على مدار 5 أيام من الجمعة إلي الخميس.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز في الساعتين 4 و7 مساء بداية من الأسبوع الثامن، بدلًا من الساعة 5 و8 مساء، وأجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري

الجمعة 10 يناير

بتروجت ضد إنبي - 4 مساءً - إستاد بتروسبورت

طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا - 7 مساءً - إستاد جهاز الرياضة العسكرى

السبت 11 يناير

البنك الأهلي ضد الإسماعيلي - 4 مساءً - إستاد القاهرة الدولي

الاتحاد السكندري ضد زد اف سي - 7 مساءً - ستاد الإسكندرية

الأحد 12 يناير

سموحة ضد مودرن سبورت - 7 مساءً - إستاد الجيش ببرج العرب

الأربعاء 15 يناير

بيراميدز ضد غزل المحلة - 4 مساءً - إستاد الدفاع الجوي

الأهلي ضد الجونة - 7 مساءً - ستاد القاهرة الدولي

الخميس 16 يناير

الزمالك ضد حرس الحدود - 4 مساءً - إستاد القاهرة الدولي

المصري البورسعيدي ضد فاركو - 7 مساءً - ستاد الجيش بالسويس.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقًا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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