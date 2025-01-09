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هيثم شاكر يسجل أغنية جديدة من ألحان عزيز الشافعي - أخبار كلمتك

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هيثم شاكر يسجل أغنية جديدة من ألحان عزيز الشافعي - أخبار كلمتك

هيثم شاكر يسجل أغنية جديدة من ألحان عزيز الشافعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 11:20 مساءً - كشف الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب عن تسجيل المطرب هيثم شاكر لأغنية جديدة سوف يطرحها خلال الأيام القليلة القادمة، والتي سوف تكون بمثابة مفاجأة لمحبي هيثم شاكر.

ونشر كريم عبد الوهاب صورة تجمعه بهيثم شاكر من داخل الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية، التي لم يذكر أسمها، إلا أنه أكد أنها من كلمات الشاعر الغنائي محمد جميل والحان عزيز الشافعي وتوزيعه

هيثم شاكر وعزيز الشافعي 

كان قد تعرض المطرب هيثم شاكر لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، وتم نقله إلى المستشفى مما تسبب في غيابه عن حفل تأبين الملحن محمد رحيم، واعتذر بعدها عن عدم حضور. 

وأكد أن الأمر كان خارج عن إراداته، وكان لديه رغبة كبيرة في المشاركة بالحفل نظرا لصداقته القوية بالراحل محمد رحيم الذي تعاون متعه في عدد من الأغنيات الهامة والشهيرة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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