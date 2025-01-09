الرياضة - 11:16 - ظهرت في أمريكا والكويت وإيران.. «وسيم السيسي» يقدم أدلة على قدوم كائنات فضائية إلى الأرض «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 11:16 مساءً - هل أصبحت الكائنات الفضائية التي نشاهد عنها في السينما العالمية حقيقة؟ نعم هذا صحيح، نحن أمام واقع، كشف عنه الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، وهي أنه بالفعل يوجد كائنات قادمة من الفضاء، مشيرا إلى أن هناك عددا من الحوادث وقعت تثبت وجود كائنات من الفضاء، باعتراف القوات الجوية الأمريكية، وأن لدى أمريكا وحدة عسكرية خاصة تتبع هذه الكائنات، ولدى المخابرات المركزية الأمريكية وثائق بالآلاف تؤكد هذا الواقع.

وأضاف وسيم السيسي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، تقديم، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحادثة الأولى وقعت في ولاية نيوماكسيكو الأمريكية، عندما لاحظ ضابط مرور جسما غريبا، أعتقد أنه سيارة مقلوبة، ثم اكتشف أنها تشبه الطبق الطائر بارتفاع مترين، الضابط تواصل مع مديره، ومديره تواصل مع الجيش، ولكن الطبق اختفى، ووجد الجيش مكانه سبيكة من الحديد والقصدير، غير موجود مثلها في الأرض، ولا وجود لها في خريطة السبائك بأمريكا أو الاتحاد السوفيتي سابقا.

وتابع وسيم السيسي، أن هذه الكائنات ظهرت في أمريكا وروسيا طولها 4 أمتار برأس صغيرة، وأيضا ظهرت في دولة الكويت، وتعطلت الكهرباء والاتصالات اللاسلكية أيضا،

واستكمل وسيم السيسى قائلا: الحادثة الثانية وقعت، عندما انفجر طبق طائر أمام صيادين، وقامت الولايات المتحدة بتحليل مواده، وأثبتت أنها من العالم الآخر، وغير موجودة في الأرض.

وتحدث وسيم السيسي عن الحادثة الثالثة، مشيرًا إلى أن آلاف الإيرانيين شاهدوا طبقًا طائرًا عام 1979 في تمام الساعة 11 صباحًا، وعند استكشافه بواسطة طيار يدعى «توماس»، تبين أنه طبق ضخم يبلغ قطره نحو 90 مترًا، وحاول الطيار الاقتراب منه، لكن مركبة صغيرة انطلقت من الطبق وقامت بالتشويش على أجهزة التصوير.