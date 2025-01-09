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الرياضة - 11:16 - اصابة اثنين في حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر بالقاهرة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:16 - اصابة اثنين في حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر بالقاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - اصابة اثنين في حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 11:16 مساءً - ارتفعت حصيلة ضحايا حريق منطقة الزرايب بمنشية ناصر بالقاهرة، الذي التهم نحو 10 منازل إلى مصابين حيث جرى نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم جراء إصابتهما باختناق وسط الدخان.

و سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق التهم 10منازل في منطقة الزرايب بمنشية ناصر بالقاهرة بعد ساعتين من نشوب الحريق.

إخماد حريق منشية ناصر

وجرى نقل مصاب أنقذته قوات الدفاع المدني بالقاهرة من وسط الدخان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

شهدت منطقة المقطم بالقاهرة، حريقًا هائلا بمنازل بالقرب من دير القديس سمعان الخراز بالمقطم بالقاهرة.

حريق منشية ناصر

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة نيران كثيفة من عدة منازل بمحيط دير سمعان الخراز بالمقطم بالقاهرة.

قوات الدفاع المدني دفعت بسيارات إطفاء للسرعة السيطرة على الحريق قبل امتداد لهب النيران لباقي الأماكن المجاورة، وتواصل قوات الدفاع المدني جهودها للسيطرة على الحريق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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