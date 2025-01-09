ريال مدريد يضرب مايوركا 0/3 ويواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 11:05 مساءً - حقق فريق ريال مدريد الفوز على نظيره مايوركا بنتيجة 0/3، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي جرى بملعب الجوهرة المشعة في جدة.

سجل هدف ريال مدريد الأول في مرمى ريال مايوركا اللاعب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 63، بينما سجل مارتن مدافع مايوركا لهدف الثاني للميرنجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 90+3، وأحرز رودريجو جوس الهدف الثالث في الدقيقة 90+5.

موعد نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة

وبهذه النتيجة، يضرب ريال مدريد موعدا مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء يوم الأحد المقبل، بملعب الجوهرة المشعة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل مايوركا أمام ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد ضد مايوركا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

‏خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أوريلين تشواميني - أنطونيو روديجير - لوكاس فاسكيز.

‏خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.

فوز برشلونة على بلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني

فاز برشلونة الإسباني على نظيره أتلتيك بلباو، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "الجوهرة المشعة" في السعودية، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي برشلونة وكانت أولى الفرص في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة من رافينيا من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 16، أحرز جافي هدف برشلونة الأول بعد توغل داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى عن طريق أليخاندرو بالدي ليرسل عرضية أرضية إلى جافي الذي سددها في شباك بلباو.

وفي الدقيقة 20، كاد أتلتيك بلباو يحرز التعادل بعد خطأ دفاعي من لاعبى برشلونة لم يستغله إيناكي ويليامز بعدما أرسل عرضية سيئة من الجهة اليمني أبعدها الدفاع.

وفي الدقيقة 23، كاد برشلونة يضاعف النتيجة بالهدف الثاني بعد انفراد صريح بالمرمى ضائع من رافينيا لاعب برشلونة بعدما تألق سيمون فى التصدي لها.

وفي الدقيقة 24، طالب لاعبو برشلونة باحتساب ركلة جزاء بعد عرقلة جافي إلا أن حكم المباراة أمر باستمرار اللعب، ليؤكد القرار حكام الفيديو.

وفي الدقيقة 30، ارتكب فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة خطأ بعدما فقد الكرة لمهاجم بلباو، إلا أنه عاد وصحح خطأه وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 35، أضاع أتلتيك بلباو فرصة التعادل بعد كرة عرضية من الجهة اليسري من يورى بيرتشيتشى ولكن فويتشيك تشيزني حارس برشلونة تألق وأميك الكرة قبل أن تصل إلى ويليامز أمام المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة على بلباو بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 52 نجح لامين يامال من تسجيل هدف برشلونة الثاني ليتأهل الفريق الكتالوني لنهائي بطولة السوبر الإسباني.

وسجل إينياكي ويليامز هدف لصالح فريق أتليتك بلباو في الدقيقة 89 قبل أن يتم ألغاء الهدف عقب العودة لتقنية الـ var.

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