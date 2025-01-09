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الرياضة - 11:16 - استمر ساعتين.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 10 منازل في منشية ناصر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:16 - استمر ساعتين.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 10 منازل في منشية ناصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - استمر ساعتين.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 10 منازل في منشية ناصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 11:16 مساءً - سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق التهم 10 منازل في منطقة الزرايب بمنشية ناصر بالقاهرة بعد ساعتين من نشوب الحريق.

وجرى نقل مصاب أنقذته قوات الدفاع المدني بالقاهرة من وسط الدخان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

منشية ناصر

شهدت منطقة المقطم بالقاهرة، حريقًا هائلا التهم قرابة 10 منازل بالقرب من دير القديس سمعان الخراز بالمقطم بالقاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة نيران كثيفة من عدة منازل بمحيط دير سمعان الخراز بالمقطم بالقاهرة.

إخماد حريق منشية ناصر

قوات الدفاع المدني دفعت بسيارات إطفاء للسرعة السيطرة على الحريق قبل امتداد لهب النيران لباقي الأماكن المجاورة، وتواصل قوات الدفاع المدني جهودها للسيطرة على الحريق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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