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حن الغريب ورجع لأهله، عبد المجيد عبد الله يطرب جمهور موسم الرياض (فيديو) - أخبار كلمتك

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حن الغريب ورجع لأهله، عبد المجيد عبد الله يطرب جمهور موسم الرياض (فيديو) - أخبار كلمتك

حن الغريب ورجع لأهله، عبد المجيد عبد الله يطرب جمهور موسم الرياض (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 11:40 مساءً - انطلق حفل الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله على مسرح محمد عبده أرينا بالرياض، وسط حضور كبير، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الخامسة.

 

وافتتح عبد المجيد عبد الله الحفل بأغنية “حن الغريب”، والتي تفاعل معها الجمهور السعودي بحرارة شديدة.

 

حفل عبد المجيد عبد الله في الإمارات

وفي وقت سابق، أحيا الفنان عبد المجيد عبد الله واحدة من أقوى حفلاته في دولة الإمارات.

 

وأقيم الحفل على مسرح الاتحاد أرينا بالعاصمة أبو ظبي، وسط حضور جماهيري كبير، وشدا عبد المجيد عبد الله خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، وآخرها أغنية أنا أضحك.

 

ومؤخرًا، طرح عبد المجيد عبد الله، أحدث أغنياته بعنوان “أنا أضحك”.
 

أغنية أنا أضحك

وأغنية “أنا أضحك” لـ عبد المجيد عبد الله، من كلمات: تركي، وألحان: طارق محمد، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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