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مشاهير العرب - محمد رمضان «سوبر هيرو» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد رمضان «سوبر هيرو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد رمضان «سوبر هيرو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 11:41 مساءً - أعلنت الممثلة والمنتجة المصرية بشرى عن شراكة جديدة مع شركة مارفل العالمية لإنتاج أفلام أبطال خارقين مستوحاة من الطابع الشرقي.

تعد هذه الشراكة الأولى من نوعها في العالم العربي، حيث تجمع بين السرد القصصي المميز لـمارفل والعناصر الثقافية للمنطقة العربية. وأوضحت بشرى أن الفنان محمد رمضان تم اختياره ليكون بطل الفيلم الأول بناءً على اتفاق مع الشركة، مشيرةً إلى أن حضوره الجريء كان عنصرًا حاسمًا في هذا القرار، لما يتطلبه المشروع من شجاعة لاستكشاف هذا المجال الجديد من أفلام الأبطال الخارقين.

وعلى الرغم من التكتم حول تفاصيل القصة وبقية فريق العمل، إلا أن الإعلان على منصة دراما كافيه أثار حماسًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وما يميز هذا التعاون هو الاتفاق على منح شركة بشرى للإنتاج حقوق الأفلام بالكامل مع مسلسلات أونلاين، مما يضمن استقلالية إبداعية وتمثيلًا أصيلًا للثقافة العربية، في خطوة تهدف إلى تقديم رؤية جديدة لهذا النوع من الأفلام.

كما انضم إلى فريق العمل الملحن إسلام صبري، الذي سبق أن شارك في وضع موسيقى تصويرية لأفلام شهيرة في هوليوود، مثل الجوكر والمومياء. تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية للسينما العربية، حيث تمهد الطريق لمزيد من التمثيل الإقليمي في صناعة أفلام الأبطال الخارقين على الساحة العالمية. ومع توقع الكشف عن المزيد من التفاصيل قريبًا، يبدو أن هذه الخطوة ستكون نقطة تحول بارزة في هذا المجال.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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