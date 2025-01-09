مشاهير العرب - قريبًا على «الوثائقية».. فيلم دراما التسعينيات «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 11:41 مساءً - عرضت قناة الوثائقية برومو تشويقي لـ الفيلم الوثائقي المقرر إذاعته قريبا «دراما التسعينيات».

ويوثق «دراما التسعينيات» الإنتاج الدرامي خلال فترة التسعينيات التي شهدت إقبالا كبيرا ومتابعة من كل الأسرة المصرية.

ويرصد الفيلم أهم الأعمال الدرامية المصرية خلال فترة التسعينيات، التي أسهمت في تشكيل الوجدان المصري والعربي، مثل «ضمير أبلة حكمت»، و«العائلة»، و«المال والبنون»، و«نصف ربيع الآخر»، و «لن أعيش في جلباب أبي»، و«زيزينيا»، والأعمال التي ناقشت قضايا الصعيد مثل مسلسل «الضوء الشارد».

ويقدم فيلم «دراما التسعينات» شهادات لبعض صناع تلك الأعمال الدرامية المهمة، من مخرجين وفنانين وكُتّاب، بالإضافة إلى تحليلات فنية واجتماعية لعددٍ من النقاد والمؤرخين.