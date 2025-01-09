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ما قصة اختطاف شاب مصري على يد كائنات فضائية؟.. وسيم السيسي يروي الحكاية.. فيديو - أخبار كلمتك

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ما قصة اختطاف شاب مصري على يد كائنات فضائية؟.. وسيم السيسي يروي الحكاية.. فيديو - أخبار كلمتك

ما قصة اختطاف شاب مصري على يد كائنات فضائية؟.. وسيم السيسي يروي الحكاية.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 11:41 مساءً - كشف الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، حقيقة وجود كائنات فضائية، مشيرا إلى قصة مواطن مصري يدعى عبد الكريم تم خطفه في الأقصر، من خلال النوم على منضدة، وتم فحصه من الساعة 11 حتى 5 مساء، وتم تشكيل لجنة بدعم من الجامعة الأمريكية، ووصف عبد الكريم الكائنات أنها طويلة القامة وطويلة الذراع الرفيع، وأنا أعتقد بكلامه بنسبة 80%.

وأكد وسيم السيسي، أن الأمم المتحدة أصدرت تقريرا بأن الكائنات الفضائية ليسوا عدائيين وإنما هم رد فعل فقط.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ألمانيا قالت إن عدد أجرام السماوات يساوي عدد حبات الرمل على الأرض وقد تصل إلى ما لا نهاية.

وتابع وسيم السيسي: هناك شابا أرجنتينيا تواصل مع كائنة فضائية واختفى وعاد للأرض مرة أخرى، وتم التأكد على موقفه من خلال الإشعاعات العلمية التي أجريت على حالته.

واستكمل وسيم السيسى قائلا: أمريكا لا تستطيع القضاء على الكائنات الفضائية حتى ولو بالقنبلة الذرية، وظهرت في روسيا كائنات من نوع آخر يصل طولها 4 أمتار ورأس غريبة الشكل.

وواصل: أمريكا ستعترف بحقيقة الكائنات الفضائية بعد سنة من الآن، وسيتم الكشف عن تفاصيل قبض أمريكا على مركبة فضائية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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